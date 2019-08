León Morimoto, el adolescente que dejó Hawaii para jugar al fútbol en Argentina

León Morimoto vivía a cinco cuadras de una playa paradisíaca de Honolulu, la capital de Hawaii, tocaba el ukelele e iba a una escuela privada, pero decidió cambiar todo eso por su sueño: jugar al fútbol en Argentina.

A los 14 años y sin saber ni una palabra en español, aceptó la propuesta de un buscador de talentos que lo vio jugar en Strykcer FC, el club más importante de aquella ciudad. "Cuando les conté a mis amigos que me iba a la Argentina nadie me creía. '¿Vas a jugar con Messi?', me cargaban. Pero no lo dudé. Fue muy rápido. En un mes lo decidí. Por suerte mis papás me apoyaron”, relató en una entrevista con Luis Moranelli para Clarín.

En aquel momento, aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza y fue directo a parar a la pensión de Independiente en Villa Domínico donde lo probaron y decidieron incorporarlo a las inferiores. Aunque, al año, quedó libre y llegó a Temperley, donde está en la actualidad integrando la quinta división. Pero, principalmente, está contando los días para que llegue el 8 de diciembre, su cumpleaños número 18, y poder firmar contrato con el equipo de zona sur para lograr jugar en la primera categoría. "Al no estar jugando me cuesta encontrar motivación. Muchos ven solo el ahora. Pero yo estoy mirando el futuro. Qué va a ser lo importante para mí", afirmó Morimoto.

Además, el vivir en Argentina hizo que cambiara muchísimas cosas en su día a día. Pasó de estar en una casa familiar a compartir una pensión con muchos otros adolescentes que no hablaban su idioma. Transformó su posición dentro de la cancha: en sus inicios jugó como volante y en Buenos Aires es lateral izquierdo. Y ya incorporó las malas palabras del lunfardo que se le escapan en el medio de un partido. “Ya estás muy porteño”, le remarcan sus compañeros.