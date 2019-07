Leo tiene ganas de debutar en Superliga

Deportivo Tabossi (Paraná Campaña), Belgrano (LPF y Federal B), Atlético Paraná (B Nacional), Patronato (Primera) y Santamarina de Tantil (B Nacional) es el recorrido del nacido en Villa Urquiza Leonardo Morales que ahora se calza la de Gimnasia y Esgrima de La Plata con la meta de debutar en Primera División.

“Sinceramente es una oportunidad que me llegó de manera inesperada y obviamente, después de lo que me pasó en Patronato, estoy muy emocionado y con muchas ganas de aprovechar esta nueva oportunidad que me da el fútbol en un club con tanta historia como Gimnasia”, le dijo el defensor a Ovación desde la Ciudad de las Diagonales.

El famoso GELP es una entidad fundada el 3 de junio de 1887 y que más allá de no tener títulos de Primera (Ganó la Copa Centenario en el 94) posee una rica historia.

“Me encontré con un club muy ordenado que no le falta nada. Sinceramente estamos muy cómodos. Obviamente le falta ganar títulos, pero este club se lo mece porque, por lo que he visto, vienen haciendo las cosas muy bien y siempre intentando progresar”, dijo.

“Los compañeros desde el primer momento que llegué me recibieron de la mejor manera. Lo que noté es que es un plantel muy joven y con gente de todos lados. Hay varios entrerrianos así que nos pusimos al día desde el primer momento”, contó respecto el recibimiento de sus compañeros en el Lobo.

El Indio Ortiz fue quien lo tuvo en Atlético Paraná en la B Nacional y es quién se lo llevó ahora al Lobo. Morales está muy agradecido a Darío. “Con el técnico muy bien. Estoy muy agradecido y siempre lo dije con Darío porque es el técnico que marcó futbolísticamente y el que me dio la chance en la B Nacional y ahora con esta nueva posibilidad de estar en un plantel de Primera y con mucha historia como Gimnasia. Las primeras palabras que me dijo fueron que me trajo porque confía mucho en mí. Para un jugador que le digan eso es muy bueno y te dan ganas de progresar”.

La meta es clarísima: Poder debutar en Primera. “En lo personal tratar de debutar en Primera División y sumar la mayor cantidad de minutos posibles para seguir creciendo futbolísticamente. En lo grupal sabemos que será un año duro con el descenso y nuestro objetivo es salvarnos lógicamente”.

En la fecha 19 Gimnasia recibirá a Patronato en el Bosque. Respecto de este cotejo, Leo confesó: “Patronato es un club que me dio la posibilidad de integrar un plantel de Primera División, pero no pude debutar. No quedó ningún rencor, será un partido más e intentare lo mejor para darle una alegría a Gimnasia”.

Por último el defensor habló de cómo se siente su familia por este paso en su carrera deportiva.

“Tanto la familia como yo estamos muy felices por esta chance que me da el fútbol. Tenemos ganas de aprovecharla y no dejarla pasar. En el pueblo me lo hacen saber. La gente allegada al fútbol de allá de Paraná y Paraná Campaña me dan mucho afecto que ni yo me le imaginaba. Quiero hacer lo mejor para no defraudar a nadie porque hay mucha gente que confía en mí”, finalizó.

Uno de los coterráneos de Morales

Maximiliano Caire, jugador nacido en Villa Elisa, también llegó este año al Lobo platense y lo hizo procedente de Defensa y Justicia. El defensor será compañero de Leo Morales en el equipo de Darío Ortiz.