Leo Ferrero se ganó la lotería en Paraná

En el transcurso de dos temporadas el nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formó parte del plantel de Patronato . Ingresó en la historia del Rojinegro al consagrarse campeón de la temporada 2009/10 del Torneo Argentino A (hoy Federal A). Su ciclo en barrio Villa Sarmiento concluyó a mediados de 2011, pero esto no modificó su estadía en esta provincia.

Ferrero planificó su vida y la de su familia en esta parte del país. Se radicó definitivamente en la capital entrerriana. Quemó sus últimos cartuchos como futbolista en Sportivo Las Heras de Concordia, Atlético Paraná, Sportivo Urquiza y Seguí FBC.

"Pasa rápido el tiempo. Ya llevo 10 años en Paraná", recordó Ferrero en un nuevo encuentro con Ovación. En esta oportunidad la charla no se realizó en un escenario deportivo. El exmediocampista central salió por unos minutos del mostrador de la agencia de Tómbola de la que es propietario y la que atiende a diario. "Estoy muy contento de estar en Paraná porque es una ciudad muy linda. Ya me siento un paranaense más", aseveró.

El fútbol lo llevó por distintos puntos del país. Por cuestiones laborales vivió en Junín, San Juan, Sunchales, Concepción del Uruguay. En Paraná echó raíces. Él y su familia construyeron vínculos. Pero también encontraron una calidad de vida que les permite vivir con mayor tranquilidad. "Mis hijos se criaron acá. Thiago tiene 14 años, tiene todas sus amistades acá. Mi nena de 8 también tiene sus amistades. Eso es lo lindo que tiene Paraná que es una ciudad tranquila, no hay tantos problemas de inseguridad. Se vive a otro ritmo que en Buenos Aires. Eso fue un poco lo que nos llevó a radicarnos en Paraná. Tomamos la decisión en base a los hijos, al bienestar de la familia y hoy no nos arrepentimos para nada", resaltó.

Nuevos ámbitos. Su salida de Patronato lo llevó a buscar otra alternativa laboral. Ahí decidió por invertir e inaugurar una agencia de tómbola en la zona céntrica. "Cuando uno observa que llega el ocaso de su carrera comienza a ver qué hace. Sabíamos que la vida como futbolista es corta y me encontré en la situación que me llevó a preguntar qué hago de mi vida. En ese entonces no había finalizado el profesorado de Educación Física y por eso comencé a buscar otras alternativas. Ahí surgió posibilidad de la agencia gracias a Tito Spinelli, que en ese entonces era el presidente del IAFAS. Ahí me arriesgué a algo que era nuevo para mí. Acá estamos todavía con la agencia, más allá de que todavía sigo ligado al fútbol",narró.

Trabajar en el emprendimiento comercial lo llevó adquirir nuevos hábitos. Durante su etapa como futbolistas Ferrero desarrollaba sus jornadas laborales al aire libre. "Fue difícil primero. La agencia la abrí después de haber quedado libre de Patronato. Me surgió la posibilidad de ir a Concordia, adonde viajaba. Pero siempre remándola y con una entrada más porque si el futbolista no hace su carrera en primera división es difícil vivir de los ahorros. Fui sobrellevando el trabajo en la tómbola. Cuesta el día a día porque el comercio no es fácil ya que te esclaviza un poco, pero hoy por hoy es lo que me genera el ingreso económico de mi familia", valorizó.

Pero el emprendimiento comercial no es su único trabajo. Dos años atrás Ferrero saldó una deuda de larga data que tenía pendiente: finalizar una carrera universitaria. Alcanzar esa meta le permite continuar ligado al fútbol. En este sentido está a cargo de la preparación física del cuerpo técnico que conduce Cristian Ponti en Seguí FBC en el Torneo Oficial de Paraná Campaña.

Claro que este no es el único contacto que Leo tiene con la redonda. Los sábados despunta el vicio en Los Palmares, uno de los equipos que participa en la Liga Altos de Paracao. En este elenco comparte plantel junto a José Luis Marzo, y Marcelo Candia, entre otros. "Todos los que hemos sido futbolistas el bicho de la pelota nos picará siempre. Por eso ir a jugar los fines de semana es un cable a tierra. Voy a distenderme, a jugar con amigos. Ahí uno se distrae y se olvida de todos los problemas", concluyó.

















Marcado a flor de piel





Leonardo Ferrero experimentó en Patronato uno de los momentos más felices de su vida como futbolista . "Es uno de los clubes donde pasé los mejores momentos de mi carrera", confesó.