Leo Acosta rompió el silencio en su ciudad

Leonardo Wachi Acosta, que se encuentra en Paraná disfrutando de su receso tras la derrota de Almagro en la semifinal del reducido de la B Nacional, visitó la Redacción de UNO Entre Ríos y rompió el silencio tras la expulsión.

"Se nos escapó una oportunidad muy linda como el año pasado. En línea generales hicimos un gran torneo", expresó el paranaense.

Luego se refirió a su expulsión y la jugada dudosa donde Andrés Merlos le muestra la roja: "La realidad es lo que se vio, me expulsa mal. Se armó un tumulto de una jugada que se tendría que haber cobrado antes. Él decidió expulsarme, yo tenía las pulsaciones a mil y reaccioné mal. Es la segunda expulsión y con el mismo árbitro".

Hoy analizando la situación el delantero comentó: "Fue una situación muy rápida, de estar adentro en dos segundo pasé a estar afuera. No me reprocho nada, siento que no hice nada".

Luego de ver la roja, el delantero rompió en llanto. "La situación fue triste, ellos también entendieron que la expulsión fue injusta. Entre ellos se preguntaron la decisión que había tomado el árbitro.

"En el fútbol nos conocemos todos, sabemos quién es quién. Quiero felicitar a Central Córdoba por lo que hicieron en los 180 minutos", agregó el Wachi Acosta haciendo referencia a la clasificación del "ferroviario".

Pensando en el futuro, habló de sus deseos y lo que se viene -Acosta tiene contrato hasta el 30 de junio con Almagro. "Hoy la situación es otra, uno tiene que poner en la balanza varias cosas. Jugar donde sea, un equipo de Primera o B Nacional. Aunque sueño con jugar en el exterior, es un sueño y ojalá lo pueda cumplir. Es un momento justo para poder irme".

NO SE OLVIDA DE DONDE SALIÓ

El delantero habló de su ciudad natal y expresó que sigue constantemente el fútbol local. Leo, surgido de la cantera de Universitario, sigue al pie del cañón la actualidad del certamen de la Liga Paranaense de Fútbol.

Leo junto a Hernán Cepellotti en el club Universitario

"Sé todo lo que pasa acá. Sigo la página que cubre el fútbol local. A veces los chicos me preguntan qué estoy mirando. Ellos se ríen cuando les cuento".

Acosta estuvo el fin de semana mirando a Universitario en su encuentro ante Ciclón del Sur por la quinta fecha del Torneo Apertura. "Me gusta seguir a mis amigos y mirar fútbol".

En tanto el delantero fue consultado si le gustaría vestir nuevamente la camiseta de Universitario. "Todo depende y las circunstancias. Tampoco quiero volver y molestar. Estaría bueno y cada vez que los voy a mirar me siguen dando esas ganas de poder jugar un rato".

PATRONATO DE PRIMERA

Acosta no se olvidó de su pasado por la institución Rojinegra a días de cumplirse 7 años del histórico gol a River Plate en Santa Fe. Además habló de lo importante que fue la permanencia de Patrón Primera.

"Es muy difícil mantenerse cuatro años en Primera. A uno lo pone contento porque se viene haciendo las cosas bien. Uno estando en capital entendió como se desviven por llegar a la élite".

Con respecto a lo que se le viene al conjunto de la capital entrerriana agregó: "Será importante que se refuerce bien ya que hay muchos equipos competitivos".