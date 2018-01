Lemos: "No creo que Lanús nos salga a esperar"

Rojinegro, que necesita sumar para sostenerse fuera de los puestos de descensos. Se acerca la hora de salir a escena para jugar por los porotos. En cinco días Patronato asumirá su primer compromiso oficial del año. Su primera estación será en el sur del conurbano bonaerense. Lanús será el adversario al que intentará sorprender el, que necesita sumar para sostenerse fuera de los puestos de descensos.





El elenco de barrio Villa Sarmiento no consiguió la victoria en los tres encuentros amistosos que disputó en la pretemporada. En relación al último juego, el Santo enfrentó a un equipo que asumió una postura conservadora. El juego que implementó Juventud Unida de Gualeguaychú no se asemeja a la filosofía que pregonó el Granate en los últimos años. "No creo que Lanús nos salga a esperar", presagió Damián Lemos, en diálogo con UNO.





patronato.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo



"Lanús juega de otra manera. Seguramente tendremos más espacios detrás de los centrales y los volantes. Va arriesgar más. No creo que Lanús nos salga a esperar y sobre todo de local. Si bien no tiene el equipo armado seguramente va a ser otra intención de juego. Nosotros siempre sacamos cosas positivas de los errores. Nos quedan pocos días para el primer partido. Queríamos ganar los tres amistosos que disputamos porque uno tiene la cabeza más alta, pero hay que saber llevar esto también", añadió Pachano.





El ex-Nueva Chicago fue autocrítico y reconoció que el equipo estuvo por debajo de su mejor rendimiento en los amistosos. "No encontramos el rendimiento deseado", aseveró. "En el último juego mejoramos en cuanto a la circulación de la pelota y la tenencia. Enfrentamos a un rival que intentó esperarnos más, que nos costó tratar de encontrar esos espacios detrás de los volantes centrales. Nos costó encontrar situaciones claras de gol, pero mejoramos en cuanto a la intensidad en la recuperación de la pelota, en cuanto a la intensidad de juego. En los tres amistosos hubo aspectos positivos y negativos. Ahora queda muy poquito para el reinicio del campeonato y no tenemos mucho margen de error. Más allá que en la última fecha encontramos un buen resultado, en las anteriores tuvimos resultados desfavorable. Tenemos que comenzar con el pie derecho porque por un traspié, podemos volver a caer en un pozo", advirtió.





patronato1.jpg Foto UNO/ Juan Manuel Hernández



Lanús iniciará ante Patronato una nueva era. El Granate ya no es dirigido técnicamente por Jorge Almirón, el entrenador que llevó al elenco bonaerense a obtener tres títulos oficiales y lo condujo a la final de la Copa Libertadores. También sufrió bajas importantes como la de su goleador José Sand, la de Diego Braghieri y Maximiliano Velázquez, dos referentes de la última línea.





Lemos entendió que cuentan con una ventaja a su favor, aunque también señaló que hay cierta incertidumbre sobre el juego que podrá plasmar el ahora elenco dirigido por Ezequiel Carboni. "Lanús venía de un proyecto a largo plazo en el que contaba con una base de siete jugadores con un rendimiento y entendimiento colectivo muy bueno. Es favorable que se haya desarmado, pero también puede haber una incertidumbre porque no sabemos cómo va a jugar. De todos modos, es mejor no saber cómo va a jugar a saber que va a jugar muy bien", diferenció.





patronato2.jpg Foto UNO/ Juan Manuel Hernández



Por último, Lemos catalogó a esta parte de la temporada como la más linda del certamen. También la definió como la de mayor carga emocional y apuntó a sumar mucho en los primeros juegos para no llegar con toda la presión en la espalda en el sprint final. "Es la parte más linda porque empieza el torneo y uno tiene muchas expectativas. La más estresante son los cierres. Esperemos que este cierre no sea tan estresante, pero para que esto no suceda necesitamos sacar diferencia en los primeros partidos y no terminar como en los últimos dos cierres de campeonato", concluyó.









Cedió a uno, espera un defensor

El arquero Nicolás Avellaneda fue cedido por Lanús a préstamo a Defensa y Justicia y buscará incorporar al zaguero colombiano William Tesillo, de Independiente Santa Fe. La dirigencia había previsto reducir a dos la cantidad de arqueros, y ante la venta de Fernando Monetti a Atlético Nacional de Medellín se quedó con Esteban Andrada y Matías Ibáñez. En tanto, esta semana Lanús intentará incorporar a Tesillo para reemplazar a Diego Braghieri.