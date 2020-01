Lemos finalizó una era para iniciar otra

Toda etapa tiene un final. Algunos con alegrías y otros con tristeza, pero depende de cada uno como llegas a ese día, que será un antes y un después. Julián Lemos, último capitán y referente de Ministerio, tomó una decisión que entre lágrimas se la transmitió el 7 de diciembre de 2019 al DT del primer equipo. El mediocampista jugó su última temporada y ahora asumirá un nuevo reto, ser técnico de la Tercera División del MOP y ayudante del eterno Ángel Escobúe.

Lemos charló con Ovación de la decisión que tomó, de lo que es Ministerio en su vida y de los objetivos que tiene como técnico y dirigente, otro rol que ocupa desde hace unos años en la institución bajo la sombra en la zona de parrillas que posee el club, que cada día luce más lindo en el ingreso a la capital entrerriana.

—¿Como llegó el día de anunciar tu retiro?

—Hace más de un año y medio que me venía costando entrenar. Jugué mucho con el corazón y la decisión la tomé un 7 de diciembre. Hablé con Ángel, con lagrimas en los ojos, y le dije que había decidido no jugar más. Le dije: “además soy útil en otro lado y vos necesitas alguien de confianza”. Hay que darle la oportunidad a otros pibes.

—¿Cúal será tu nuevo rol?

—El rol que voy a ocupar es de ayudante de campo y técnico de la Tercera División. Ya tuve una experiencia dirigiendo las inferiores, tengo roce de dirigir y lo importante es seguir aprendiendo. Uno no se la sabe a todas y quiero estar al lado de Ángel, aprender de él.

—Además de ser parte del cuerpo técnico ¿Qué otro rol ocupas?

—Muchas cosas hace uno por el club. Estoy en la Comisión Directiva y las autoridades me dieron el respaldo de hacer cosas, esto me hace feliz. Yo al club le debo lo que soy.

—¿Cómo vez la temporada 2020?

—Vamos por el buen camino. Y una cuota pendiente es dar la vuelta en Primera División de Liga Paranaense de Fútbol. Todos tenemos sueños, el mío fue jugar en Primera y ser capitán. Lo cumplí. Ahora voy por más.

En cuanto a su trayectoria Lemos recordó a exjugadores que dejaron sus huellas en el club y en su vida. Su estreno como titular fue en el 2005 ante Deportivo Strobel.

“Caio Lescano, Juan Gómez, Raúl Blassón son las personas que me marcaron y de las cuales aprendí muchas cosas. Ellos siempre me hablaron y mucho. El día de mi debut Paja Gómez se acercó y me dijo ‘dale seguí así y no bajes los brazos’”, afirmó.

Quien también lo marcó en su carrera fue Ángel Escobué, que lleva años dirigiendo al MOP. El eterno entrenador fue como su papá dentro de la entidad.

“Gracias a Ángel y los dirigentes soy la persona que soy. Ellos me ayudaron muchísimo para que yo vaya creciendo. Fue muy importante en mí vida, es un gran amigo que me dio el club y no tengo palabras para agradecerle todo lo que hizo por mí”, dijo.

Lemos hizo una breve reseña de su pasó por Ministerio, donde hoy cumple un rol muy importante de dejar en lo alto al club.

“Ministerio es mi vida, estoy hace 20 años en el club. Empecé a jugar en 2003 donde Ángel Escobué me hizo debutar con 15 años, fueron momentos muy lindos. El día que cambié el chip fue un día que el DT me dijo que pensaba hacer de mí vida y ahí fue donde tomé conciencia de lo que podía dar en el club”, sostuvo.

—¿El momento más importante?

—En el 2005 fue el año donde empecé con todo, donde nunca falté a un entrenamiento. Siempre fui el primero en llegar y el último en irme. En lo deportivo cuando jugamos el Torneo Federal C, jugué 15 minutos en un partido y eso fue muy linda experiencia.

El último capitán del MOP terminó jugando con muchos hijos de excompañeros.

“No fue fácil el cambio, de un día para otro quede como referente y jugar con los hijos de mis compañeros. Hoy Ministerio tiene un plantel muy bueno y con más de cuatro año en Primera División”, resaltó.

Ahora Lemos, con su retiro consumado seguirá el camino en otro rol dentro del club de barrio Villa Almendral, pero siempre dejando en alto los colores Verde de una institución que a diario busca el crecimiento y le da la contención a los pibes del barrio.