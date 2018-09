Legui, el conductor del Lobo

Gimnasia de Concepción del Uruguay venció ayer a Juventud Unida de Gualeguaychú 2 a 0, por la segunda fecha del Federal A. Se jugó en el estadio de los Eucaliptos de la Juve con arbitraje de Carlos Andrés Gariciano. Ricardo Bernay y Nicoás Musico marcaron para el Lobo, mientras que su arquero Emilio Crusat le contuvo un penal a Sacha Vela, cuando el partido marcaba 1 a 0 en favor de los uruguayenses. El miércoles, Gimnasia recibe a Unión de Sunchales.

Gimnasia se plantó con autoridad en la propia cancha de Juventud para quedarse con tres puntos valiosos, mostrando además buenos pasajes de fútbol, con Luciano Leguizamón como estandarte. El 10 uruguayense le marcó el camino a sus compañeros, manejando el trámite casi a su antojo y siendo imposible de descifrar para el rival. Fue participe de los dos tantos de su equipo, descansando en el la responsabilidad del juego, de la creación, abriendo enormes esperanzas para lo que se viene.

Desde el arranque, Gimnasia se mostró más ambicioso, buscando el arco de De León con mucha gente. Bien abiertos Fornillo y Ferreyra (de buen partido ambos), más el aporte de los del medio, el Lobo comenzó a llegar. El primero fue tras un gran centro de Leguizamón para el cabezazo de Bernay a los 11' de juego. Se plasmaba en el resultado el dominio en el campo de juego, ante un Juventud Unida que no reaccionaba, armado para defender, para aguantar y con muchos juveniles en cancha. Ferreyra se perdió dos claras en ese primer tiempo, siempre con Leguizamón como asistente. La primera parte se fue con ventaja paro el Lobo, con la lluvia apareciendo de a ratos y la preocupación toda de Juventud.

Al regreso, el local apretó con el envión clásico del local. Y encontró la más clara. Bernay que pretende rechazar, la redonda le da en el brazo. Penal. Sacha Vela le dio al medio, sin demasiada fuerza para que se luzca Crusat y todo siga en ventaja para Gimnasia. Juventud sintió el golpe y, a pesar de tener algunas chances aisladas, ya no pudo sostener el embate del reinicio. Gimnasia siguió con Leguizamón aportando una clase de fútbol. Lo dejó en soledad a Ferreyra que no pudo definir (luego fue Fornillo pero el delantero no estaba fino). El DT Acosta reafirmó el medio con el ingreso de Fornillo y ya la victoria no estuvo más en riesgo. El segundo llegó a cinco del final. Otra vez el 10, dando una lección de paciencia, espero el momento justo para habilitar el pique de Musico, que no falló ante el achique de De León.