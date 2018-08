Ledesma: "Ser el capitán del barco es algo que me llena de orgullo"

Finalmente se confirmó lo que era un secreto a voces. Mario Ledesma fue presentado ayer como nuevo head coach del seleccionado argentino de rugby . De esta forma, el ex-Puma reemplazará a Daniel Hourcade y dejará vacante el cargo en la franquicia de los Jaguares, puesto para el cual suena con fuerza Gonzalo Quesada. La conferencia donde se hizo oficial su asunción por los próximos cuatro años fue con la presencia del presidente de la UAR, Marcelo Rodríguez, y del secretario de la entidad Fernando Rizzi.

Después de las presentaciones de rigor, Ledesma hizo sus primeras declaraciones como nuevo entrenador de Los Pumas.

"Hoy, ser el capitán del barco es algo que me llena de orgullo. No es una presión ni es algo que me intimide. Es un vértigo muy lindo. Y hasta culturalmente, un desafío para todos. Estamos en un momento importante socialmente para ser responsables, para planificar, para laburar. Estamos realmente ante un desafío enorme", sostuvo.

"Queremos tender a la excelencia. No al resultado, sino a los procesos que llevan a los resultados. Nuestra idea es basarnos en el trabajo, sin sacarle ni un gramo a la creatividad, a la espontaneidad. Si equilibramos esa balanza. La locura y pasión las tenemos, tenemos que tener orden y organización y con eso como dije, tender a la excelencia", agregó.

Más tarde, se refirió a la forma de trabajo que tendrá al frente del combinado argentino.

"Todos los seleccionados y equipos que dependan de la unión van a tener gente competente. Si a esa gente le tenés confianza, le tenés que dar libertad. Lo que hay que hacer es unificar criterios con las destrezas generales. Nos inspiramos en los que mejor hacen las cosas, los neocelandeses como ejemplo. Ellos hacen las cosas todos iguales, todos tienen la mismas técnicas", sostuvo.

"¿Con qué se puede comparar ser head coach del seleccionado de tu país? Dentro del rugby, no se puede comparar con nada. Ni siquiera con el día que me llamaron para jugar en Los Pumas por primera vez. Sé dónde me estoy metiendo y sé lo que hice para llegar. Y quiénes me ayudaron. Y qué sacrificio hicieron para que yo llegue hasta acá", agregó.

Su primer desafío será el Rugby Championship, donde Los Pumas debutarán el 18 de este mes en Durban ante Sudáfrica. Claro que Ledesma fue más allá y empezó a hablar del Mundial de Japón 2019.

"Vamos a buscar mejorar todos los días, para llegar bien a la Rugby World Cup en Japón. Lo que hagamos diariamente, dará sus frutos allá", finalizó.

Por su parte, el presidente de la UAR Marcelo Rodríguez destacó la importancia de tener a Ledesma al frente del seleccionado nacional.

"Es un día muy importante, dado el anuncio que venimos a hacer de quién va a ser la persona a cargo de Los Pumas. Para nosotros está la persona más adecuada para cumplir ese rol. Más allá del deportivo, el mensaje que explicó Mario es el mensaje que el rugby argentino le quiere dejar a la sociedad. Potenciar lo que se hizo bien y mejorar todo lo que se pueda mejorar. Queremos rescatar todo lo hecho hasta acá. El mensaje es no borrar todo lo hecho, sino construir desde ahí", afirmó.

Mientras tanto, Fernando Rizzi explicó la situación de los jugadores que están actualmente en Europa: "La regla sigue siendo la restricción, las excepciones que nos pida el head coach se verán y analizarán debidamente con el Consejo. Sobre lo que ya nos ha solicitado, en las próximas horas definiremos con la Mesa Directiva y en el Consejo Directivo. Como dijimos, cada pedido o excepción va a ser evaluado".









Hoy se pone el frente del plantel





Mario Ledesma trabajará con el equipo desde hoy, para estar con los jugadores que están desarrollando un trabajo físico durante esta semana. A partir del lunes, ya comenzará su trabajo formal de cara al Rugby Championship. Los Pumas debutarán en el torneo el sábado 18, en Durban, enfrentando a los Springboks. Una semana más tarde habrá revancha en Mendoza. En setiembre, visitará a Nueva Zelanda (8/9 en Nelson) y Australia (15/9 en Gold Coast), para luego recibirlos en Buenos Aires (29/9 a All Blacks) y Salta (6/10 a los Wallabies), respectivamente.