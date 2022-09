LeBron James acusa a la NBA por racismo y machismo

"Ya he leído varias veces las historias sobre Sarver. Tengo que ser honesto... Nuestra liga definitivamente se equivocó con esto", escribió en Twitter la estrella de Los Angeles Lakers. "No necesito explicar el porqué. Leedlas y decidid vosotros mismos. Lo he dicho antes y lo voy a decir de nuevo, no hay lugar en esta liga para este tipo de comportamiento. Amo esta liga y respeto profundamente a nuestros líderes. Pero esto no está bien. No hay lugar para la misoginia, el sexismo y el racismo en ningún entorno laboral", añadió.