Le sonó el teléfono a Benedetto: "Me llamaron"

El puesto de centrodelantero es el que está más peleado. Es que solo dos futbolistas que actúen en esta posición irán al certamen continental y por esos dos lugares compiten cuatro jugadores. Mauro Icardi, Lautaro Martínez .que puede jugar algo retrasado-, Sergio Agüero y Darío Benedetto están en carrera para ocupar esos dos lugares que probablemente tenga la lista de Scaloni para llevar a un goleador que sea titular y otro suplente.

La presencia del jugador de Boca sorprende, no por su presente sino por su edad y su poca experiencia en el seleccionado. Sin embargo, el propio atacante del Club de la Ribera reveló una charla con el cuerpo técnico argentino. "Me llamaron de la Selección y me dijeron que me estaban siguiendo", comentó el goleador en diálogo con Super Mitre Deportivo.

"Ojalá que pueda volver a la Selección, espero poder volver a hacerlo y jugar la Copa América", agregó el futbolista del Xeneize. "El llamado que recibí me motiva para trabajar mejor", comentó el jugador de Boca que de a poco está volviendo a recuperar su nivel, luego de la lesión que lo marginó de las canchas por casi diez meses. Justamente esa lesión no le permitió estar en el Mundial de Rusia 2018. El goleador de Boca fue convocado en los últimos partidos de las Eliminatorias pasadas e incluso fue titular en el último partido ante Ecuador, donde Argentina selló su clasificación tras empezar perdiendo desde el arranque. Ahora, Benedetto buscará tomarse revancha de lo sucedido para volver a ser considerado en la Selección.