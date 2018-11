Le quemaron la cara con agua caliente a un jugador entrerriano

El hecho inexplicable por su naturaleza cruel sucedió en la cancha del club Sarmiento, apenas finalizado el encuentro futbolístico que definió el campeonato de la categoría sub 17 de la Liga Victoriense de Fútbol.





En el enfrentamiento que situaba a Huracán en un lado y a 25 de Mayo en el opuesto, la situación se volvió tensa dentro del campo de juego, registrándose agresiones entre jugadores y también fuera, donde una señora mayor que estaría correctamente identificada -en un acto que solo puede ser calificado como cobarde y vil-, cargó contra un jugador de 25, arrojándole agua caliente en el rostro.





A pesar de que aún no se ha realizado la denuncia penal, desde el club afectado no descartaron tal posibilidad. Afortunadamente el joven que fue víctima del ataque no tendría sus ojos afectados y las quemaduras serían de carácter leve.