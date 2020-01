Le costó, aprendió y va por la revancha

El paranaense Juan Segundo Rosas Paz, ex-Club Atlético Estudiantes, cumplió su primer año en el SIC (San Isidro Club) y su estadía no fue para nada sencilla. Lo máximo que llegó a jugar fue en la Pre-Intermedia, hablando de rugby de 15. ¿Los motivos? Se topó con una institución que posee cantidad y calidad de jugadores, entonces llegar a Primera no es un camino sencillo. Hay que transitarlo lentamente y demostrar que se está a la altura. Luego sí se dio un gusto y participó del equipo principal en el Seven de la URBA.

Por otra parte, en 2019 defendió los colores de la UER en el Seven de la República ocupando el 14° lugar en la clasificación Rugby final. Sabor agridulce. Ahora, y conociendo más el paño en SIC, se prepara con todo para tener un año mejor, con mejores oportunidades.

“Lo tomo como un año de experiencia. Me fui de acá con una idea en la cabeza y me encontré con otra, que a veces eso está bueno porque ahí me di cuenta de la realidad, de cómo son las cosas. La tuve que pelear de abajo, estuve todo el año en M23. Siempre pelándola y subir cada tanto más arriba. Llegué a jugar tres partidos en Pre-Intermedia Aquí sería el tercer equipo. Allá hay siete equipos”, analizó y agregó: “Hay una cantidad enorme de jugadores y a esa cantidad hay que sumarle la calidad. De los siete equipos, cinco jugaron playoff. Es un club rico por donde lo mires”.

“Creo que en los momentos más duros es cuando más se aprende y este fue uno de ellos. En realidad fueron varios, pero me van a servir para lo que viene”, no dudó en sentir el jugador nacido en el CAE que sí logró llegar al equipo de seven de la entidad. “Yo ya estando acá en Paraná me invitaron al jugar el seven oficial. Fue con todos los chicos de Primera y se le dio mucha importancia. Este año no pudimos salir campeones porque el torneo fue duro y cada equipo puso lo mejor que tenía. Ahí me conocieron los entrenadores de arriba. Terminaron terceros, perdimos la semifinal con Belgrano”.

La meta para este año es seguir creciendo y por qué no llegar a Primera, algo que no es sencillo. “La idea este año es poder capitalizar el año que estuvimos allá y pagar el derecho de piso por ser nuevos. La idea es jugar un poco más arriba”. Por último Rosas Paz puso el foco en el Seven de la República donde fue 14° con la UER. “El sabor es agridulce. Jugamos el rugby que le gusta a la gente, pero no lo plasmamos en la tabla. Estuvo bueno igual y dimos un paso adelante respecto de cómo se trabajó y la cantidad de jugadores que se sumaron”.