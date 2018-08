Lautaro Comas reconoció el mal momento de Patronato pero aclaró que saldrán

Lautaro Comas dejó en claro que es una buena opción para la zona de ataque que hoy a traviesa una sequía importante en materia de gol. Una vez que terminó el match ante La Academia, equipo que se floreó en el Grella, el atacante habló con Ovación en la zona de camarines.

"Ellos golpearon justo y nos manejaron bien la pelota sobre todo en el mediocampo. No lastimaron mucho sino que la tuvieron bien atrás, se fueron creando los espacios y por eso nos encontramos con los tres goles. Lo único que queda es levantar la cabeza y el lunes empezar a pensar en Banfield y arrancar con todo la semana".





patronato.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo.







Con su producción Comas dejó en claro que es una buen opción para Juan Pablo Pumpido en la zona ofensiva. "Yo entreno de lunes a viernes al cien por cien y siempre con la competencia sana que a uno lo caracteriza. Cuando el técnico me necesite voy a estar. Cualquier compañero te lo puede decir. Yo empujo para adelante y jamás hago un reproche si voy al banco". Banfield primero afuera y luego Gimnasia de local. Dos partido chicos como todos los de la Superliga donde Patronato intentará salir a flote. "Depende como se den los partidos.





El campeonato recién empieza, pero es feo vernos ahí abajo. Lo único que queda es levantar la cabeza, seguir adelante y tratar de ir a ganar a Banfield y si no se puede por lo menos no perder". "Me hace muy feliz y yo a la frente le tengo un cariño enorme porque saben que soy hincha del club. Me siento muy identificado con ellos. Cuando yo entro a la cancha tengo que estar entero y el cariño que ellos me transmiten yo lo tengo que volcar en la cancha", dijo respecto del cariño que le tiene el hincha de Patronato a Lautaro.





El Negro





El defensor Walter Andrade ingresó por la lesión de Renzo Vera y él también analizó la caída en casa. "Sentimos que Racing fue superior a nosotros más allá del resultado. Siempre tuvo el control del partido, pegó en el momento justo. Nosotros en las situaciones que tuvimos carecimos de eficiencia. En líneas generales se dio un partido así. Racing controló, nos hizo daño cuando tuvo las oportunidades y después manejó el partido". Está claro que los partidos no salen como se planifican y el de Racing es un claro ejemplo. En los otros dos faltó meterla y nada más. "No se si decir que las cosas no salen como queremos. Tuvimos un buen arranque con





Colón, en San Juan no hicimos un mal partido, pero lamentablemente no podemos encontrar la victoria. Hoy Racing nos tiró la chapa encima y demostró que es un gran plantel y está en un gran momento y que por algo está jugando Copa Libertadores. Tenemos que seguir entrenando y confiar en las herramientas que tenemos y en el equipo porque esto recién arranca". Andrade también habló de la chance malograda por Royón. "Lamentablemente la chance que tuvimos fue clara y hubiese podido cambiar la historia del partido, pero a eso nadie lo va a saber. Es una lástima que nunca, si bien van tres fechas, hemos podido arrancar ganando un partido para darle después la responsabilidad al otro equipo para que te ataque. Nunca hemos podido, pero esto recién arranca y somos un equipo que sabemos que tenemos condiciones para estar más arriba. El resultado cae en cualquier momento".





bou comas.jpg La Pantera ingresa al campo de juego del Grella. Foto UNO / Mateo Oviedo.



La Pantera





Racing jugó un gran cotejo y lo hizo con algunos valores que habitualmente no lo hacen desde el vamos. Es que en la semana habrá match de Copa Libertadores frente a River, ni más ni menos. Por eso Gustavo Bou fue al banco y sumó luego algunos minutos. El de Concordia comentó: "Muy contento por el trabajo que se hizo. Creo que fuimos justos ganadores por el juego que hicimos. Sacamos un buen resultado y después lo pudimos mantener durante todo el partido"





Bou no estuvo solo en Paraná . Hubo familiares que vieron el cotejo. "Vino mi hermano y mi viejo no pudo venir porque tuvo que hacer una cosas, pero siempre está el apoyo de mi familia. Es una alegría enorme jugar en Entre Ríos con un club que viene creciendo más allá que no está pasando un buen momento. Que sea de Entre Ríos y esté en la Primera División la verdad me pone muy contento", aseveró La Pantera que ya tiene la mente puesta en la revancha con River por los octavos de final de la Libertadores. "Ahora ya está, a descansar y a ponernos a pensar en lo que será el partido con River. Estamos contentos por el partido de hoy (viernes), pero ya hay que pensar en River". "No le doy mucha importancia a todo lo que se está hablando. Es extra futbolístico. Nosotros tratamos de demostrar dentro de la cancha y lo que pasa afuera no nos interesa demasiado", aseguró el entrerriano respecto del conflicto por la mala inclusión de Bruno Zuculini, jugador de River, en el partido de ida.





Reserva





La Reserva de Patronato empató ayer 0-0 frente a Racing en el Grella. Juveniles. Resultados del Rojinegro ante Atlético Tucumán. En el norte, 1 a 1 en Cuarta División; 3-0 en Quinta y 0-1 en Sexta. En Paraná, 1-0 en Séptima; 0-1 en Octava y 0-0 en Novena.





Si bien es un análisis con el diario del lunes está claro que si entraba el rumbo podría haber sido distinto. Nicolás Royón malogró un mano a mano que podría haber cambiado el rumbo. Pero no fue así, lo marró y el rival se agrandó. "Son situaciones. A mi me tocó el partido pasado. Un futbolista no juega a errar, eso está más que claro. Son circunstancias que te da el juego. Somos los primeros en ponernos felices si nos toca convertir un gol así que todo el apoyo para Nico como él me apoyó el partido pasado que me tocó errar a mi. Son situaciones, la pelota no entra. Hay que seguir y levantar la cabeza porque Patronato tiene que estar en Primera si o sí".