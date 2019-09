LaSelfie: Mara Alarcón

Goleadora. La jugadora de Paraná estuvo en la Selección y fue fichada por Boca. Este año salió campeón La Salle en futsal y está segunda en fútbol once.

Goleadora. La jugadora de Paraná estuvo en la Selección y fue fichada por Boca. Este año salió campeón La Salle en futsal y está segunda en fútbol once. Juan Manuel Hernández. UNO

La Vampireza que se quiere llevar Boca

Mariana Mara Alarcón nació el 9 de febrero de 2001 en Paraná. Comenzó a jugar al fútbol a los 7 años en el barrio Itatí con los chicos de la zona. A los 12 años se sumó al Club Universitario donde jugaba con varones hasta que pasó a Las Vampirezas, el emblemático equipo que dirige el exdelantero Juan Comas.

La delantera ganó varios torneos con el equipo. Luego comenzó a disputar la Primera de la Liga Paranaense con Universitario y hoy se encuentra en el segundo lugar del torneo Oficial detrás de Unión de Crespo.

El año pasado entrenó en Boca Juniors y luego de un par de pruebas la ficharon en el equipo. Estuvo en la Selección Argentina Sub 15 y Sub 17 entrenando en el predio de Ezeiza.

Regresó de Boca a préstamo a Universitario para seguir fogueándose con el equipo de Paraná y a fin de año o a principios de 2020 se deberá volver a incorporar al elenco Xeneize porque pretenden contar con sus servicios.

Mara, además, comenzó a jugar al futsal y este año vistió la camiseta de La Salle donde se consagró campeona del torneo de Paraná.

—¿De qué equipo sos hincha?

—Del más grande, de Boca Juniors. Desde chiquita, de toda la vida.

—¿Un club?

—Boca. También Las Vampirezas, La Salle y La U.

—¿Un triunfo?

—El día que le ganamos 7 a 0 a Palermo con siete jugadoras por la Liga Paranaense de fútbol. Muchas chicas no llegaron y otras fueron expulsadas y terminamos con siete. Fue un gran partido.

—¿Un equipo?

—Las Vampirezas.

—¿Un jugadora con la que compartiste vestuario?

—Elijo a dos: Florencia Senger y Florencia Arce.

—¿Un técnico?

—Juan Comas. Fue el técnico que me enseñó todo desde chiquita y para mí es el mejor entrenador.

—¿Una cancha?

—La Bombonera, la conozco como hincha.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste ?

—Muchos, pero recuerdo uno que hice con La Salle ante Cementistas en un campeonato argentino y otro que hice a Instituto jugando para Las Vampirezas en una semifinal.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Diego Maradona, Juan Martín Del Potro, Paula Pareto, el Chino Maidana y Lionel Messi.

—¿Y tres del mundo?

—Marta, la jugadora brasileña; Ronaldinho y Marcelo.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—No sé. Creo que jugar al fútbol. Me sale bien gambetear y hacer goles.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Mi primer trabajo fue como niñera y con la plata que junté me compré unos botines para poder jugar. Después me pagaron viáticos en Boca y en la Selección.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las tormentas.

—¿Qué cosas te sacan?

—Que no me escuchen cuando estoy hablando. Que me interrumpan.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Un celular que no andaba. Muy malo.

—¿Una comida?

—Me gustan varias, pero me quedo con el asado y después las milanesas con puré.

—¿Un postre?

—El flan o el durazno con dulce de leche.

—¿Una bebida?

—No soy de tomar, pero si tengo que tomar algo me quedo con el fernet y el freeze.

—¿Qué música escuchás?

—De todo. Me gusta el regaetón y para bailar la cumbia y el cuarteto.

—¿Una película o serie?

—Serie no miro y películas no tengo una preferida.

—¿Un viaje?

—Cuando fuimos a Chubut y a Córdoba a jugar con el equipo de Las Vampirezas.

—¿Una ciudad?

—Me gustaría ir a Mendoza porque siempre he pasado cerca de los carteles que dicen Mendoza y nunca he podido ir.

—¿Un lugar para vivir?

—Tucumán, me gusta.

—¿Un barrio?

—Itatí, mi barrio de toda la vida. No lo cambio por nada.

—¿Un hombre?

—Juan Comas.

—¿Una mujer?

—Mi mamá María.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El de mi hermano Mauricio porque siempre me manda cosas y está pendiente. Somos muy amigos.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo cinco grupos y los mejores son el de La Salle de futsal y el del equipo de Las Vampirezas.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Maradona en La Bombonera festejando una Libertadores. Me encanta Maradona.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A Pratto.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—No sé, nunca lo pensé. Siempre quise ser futbolista.

—¿Con quién no te sentarías a tomar un café?

—No hay una persona con la cual no me siente.

—¿A quién le sacás la roja?

—Tampoco tengo a alguien para expulsar.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de River.

—¿Cuál fue el peor partido de tu vida?

—Tuve algunos partidos malos, pero es parte del fútbol y lo tomo como algo común y sigo para adelante.