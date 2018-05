LaSelfie: David Correa

—¿De qué equipo sos hincha?

—De River, pero con el paso del tiempo y al dedicarme al fútbol, perdí un poco el interés.

—¿Un club?

—Universitario, porque fue el club donde me dediqué a atajar y me formé en el arco.

—¿Un técnico?

—Todos te dejan algo, pero el que más me marcó fue Raúl Tojo, el hermano de Miguel, porque fue el que me dejó en Racing y me enseñó muchísimo. Además me subió una categoría y me enseñó a pegarle con la izquierda. Era un queso, ja.

—¿Cuál fue el mejor jugador que enfrentaste?

—El mejor fue Giovani Simeone. En inferiores, cuando jugamos contra River. Me pareció una gran persona y un excelente jugador. Tiene muy buenas condiciones técnicas y es sacrificado.

—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—Varios y la mayoría está jugando. Te puedo nombrar a Juan Musso, Maxi Cuadra, Lautaro Martínez, Brian Mansilla. Con la mayoría compartí muchas cosas y son grandes personas. Es un orgullo decir que estuve en un vestuario con ellos. .

—¿Cuál fue tu primer sueldo o viático y en qué lo gastaste?

—El primero fue en La Pampa y lo gasté con mi novia que fue a visitarme en las vacaciones.

—¿Cuál fue el Mundial que más te gustó?

—El de Brasil 2014. Fue el que más viví. Estaba solo en casa y lo miraba mucho.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El que le hicimos este año a Sportivo Las Parejas con Atlético Paraná. Ese gol nos dio la posibilidad de jugar por el ascenso.

—¿Un atajada?

—Recuerdo una ante el Depro en cancha de ellos. El nueve cabeceó solo luego de un centro, levanté el hombro y me pega y sale la pelota.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Manu Ginóbili, Lionel Messi, Juan Martín Del Potro, Leo Ponzio y Mascherano.

—¿Tres del mundo?

—Cristiano Ronaldo, Lio Messi y mi viejo Sergio Correa porque sigue jugando hasta el día de hoy. Está jugando en una Liga Independiente.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Cebar mates y atajar.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Estar con mi familia, mi novia y pasear. Las cosas que te relajan.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las lesiones. En este momento me está yendo bien y sería un bajón tener que parar.

—¿Qué cosas te sacan?

—Soy muy paciente. Tienen que pasar muchas cosas o tener un día muy cruzado para sacarme.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Las cosquillas y las boludeces de mi hermano José.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Unas zapatillas que me compré en La Pampa y no me duraron ni una semana.

—¿Cocinás?

—Sí, me gusta la cocina. Ahora cocina la abuela Dora y lo hace muy bien.

—¿Una comida?

—Las empanadas de carne dulce que hacen mis dos abuelas y las de mi mamá.

—¿Un postre?

—El helado.

—¿Una bebida?

—El mate y la Coca.

—¿Qué músicas escuchás?

—De todo, variado.

—¿Un grupo o una banda?

—No tengo una banda.

—¿Un viaje?

—A Mendoza cuando fuimos con mi novia Fiorella a visitar a mis tíos. Fue el primer viaje que hicimos juntos.

—¿Una ciudad?

—Paraná, es linda, cálida y tranquila.

—¿Un lugar para vivir?

—Paraná. El fútbol a veces te obliga a irte, pero si en algún momento tuviera que elegir, me vendría a Paraná.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Brasil, es un viaje pendiente que tenemos con la familia.

—¿Un hombre?

—Varios: mis dos abuelos Juvencio y José y mi viejo Sergio.

—¿Una mujer?

—También tengo varias: mi mamá Daniela, mis dos abuelas, Dora y Celia y una de las personas que más me ha bancado que es mi novia Fiorella. Siempre me ha seguido a todos lados. Se merece todo.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Ahora se me borraron muchos porque tuve que cambiar el chip. Pero te puedo decir el de mis ex compañeros Maxi Cuadra y Brian Mansilla.

—¿Cuántos grupos de Whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo como 10 y el mejor es el de mi familia porque es el lugar por donde nos comunicamos. No somos de mandarnos personalmente. Se llama familia Coca Cola porque somos fanáticos de la Coca.

—¿Si te dieran cinco nombres libres para armar un grupo de Whatsapp a quién elegirías?

—Ter Stegen, Gianluigi Buffon, Lio Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar.

—¿Y cómo se llamaría ese grupo?

—Le pondría los fantásticos.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en qué lugar?

—Con Lio Messi, en cualquier lugar. Tomando mates en el patio de la casa, en la calle, en cualquier lugar.









Un gran arquero que no tiene techo