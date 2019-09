Las Pibas continúan en el mejor nivel

Paraná alcanzó la meta en el Argentino de Selecciones Femenina de Futsal que se desarrolló en Posadas, Misiones. Las representantes de la Asociación Paranaense (APFS) llegaron al último día de competencia por tercer año consecutivo, pero en esta ocasión superaron lo realizado en Mendoza en 2018. Las Pibas se subieron al podio al finalizar luego de haber derrotado 5 a 4 al anfitrión en el encuentro por el tercer y cuarto puesto. Se ubicaron detrás de Mendoza, el múltiple campeón, y Río Grande.

Las representantes de la capital entrerriana lograron revertir un mal comienzo de campeonato en el que sufrieron una dura derrota por 12 a 1 ante la Borravino en el primer juego del certamen. También cayeron en forma sorpresiva ante Rosario, rival al que había derrotado con claridad en un amistoso disputado en cancha de Unión Árabe.

A partir de ahí el equipo exhibió su mejor versión. Conquistó el segundo lugar de su zona al desquitarse de las rosarinas con un categórico 7 a 0. En cuartos de final dejó en el camino a Metropolitano. En semis volvió a cruzarse con Mendoza. La victoria quedó en manos de las defensoras de la corona, pero Paraná le hizo fuerzas durante los 40 minutos de juego.

A pesar de la derrota en semis Las Pibas finalizaron fortalecidas. Ese envión anímico le permitió alzarse con una medalla. Anabel Medrano, Priscila Rivero y Marianela Gómez, jugadoras de Mariano Moreno que nutrieron al seleccionado, exhibieron orgullosas sus preseas en la redacción de UNO.

Anita Medrano, como la bautizaron sus compañeras de La Pluma, fue una de las debutantes en un torneo de esta naturaleza. “Queríamos el primer puesto, pero no se pudo dar. De todos modos terminamos muy conformes con el tercer puesto, aunque nos habíamos ilusionado con jugar la final”, se sinceró.

“Fue mi primera experiencia y me gustó mucho, sobre todo el compañerismo de todos. Cuando las cosas no nos salían dentro de la cancha se hizo presente al apoyarnos entre todas. No me lo imaginaba de esta manera, esperaba algo distinto. Somos de distintos equipos y no pensaba que las personas iban a ser tan alentadoras. Sin embargo quedó demostrado que fuimos un solo grupo”, resaltó Anita.

“A pesar de que cada uno tiene su club y su sentido de pertenencia, fue determinante el mensaje de los profes que nos remarcaba que teníamos que tirar todas para el mismo lado. Eso nos llegó mucho y se notó en poco tiempo”, valoró Priscila, quien había integrado el seleccionado en el Argentino que se desarrolló en 2017 en Pinamar.

Luego Rivero contó las sensaciones de compartir selecciones con sus compañeras de Moreno. “Todos los equipos nos esforzamos mucho para llegar a la Selección. En definitiva no hay nada más lindo que viajar para representar al seleccionado. Poder vivirlo con ellas, que son mis amigas y con las personas con las que estoy durante todo el año es algo relindo. También es mérito de todas nosotras”, chapeó.

Al igual que Anita Medrano, Marianela Gómez también tuvo su bautismo con la Selección. Ella ingresó a la Redacción con total timidez. “Solo vine a cebar mate”, anunció. Sin embargo superó su temperamento para contar cómo el equipo se fortaleció después del mal trago en la jornada inicial.

“Estábamos muy convencidas de que podíamos dar mucho ante Mendoza, pero cuando llegamos a la cancha nos jugaron en contra los nervios y no pudimos plasmar lo que habíamos entrenado. Después los profes nos hablaron un montón, y cuando las enfrentamos nuevamente en semifinales salimos a la cancha con otra mentalidad. Estuvimos a la altura de ellas”, aseveró.

En semis Paraná sorprendió a la Borravino al ponerse en ventaja. Las múltiples campeonas sacaron a relucir su oficio en los pasajes finales de la etapa inicial. “Esos partidos los perdés por detalles. Te equivocás en una y te lo hacen pagar”, señaló Priscila. “Son muy efectivas a la hora de terminar las jugadas y nosotras erramos mucho. Los detalles simples marcaron diferencias”, acotó Anita.

Análisis técnico. Jonás Jaime, entrenador del seleccionado, realizó un balance de la performance de Las Pibas. “El equipo comenzó con irregularidad, quizás no haciendo pie ni sintiéndose cómodo en la cancha, pero con el correr de los partidos fuimos encontrando el juego que fuimos a buscar, encontramos la actitud que el equipo tiene”.

Pitu indicó que el trabajo en Posadas fue importante para el progreso del equipo. “Los entrenamientos nos ayudaron a agarrar el timming a las dimensiones de la cancha para poder desplegar lo que venimos trabajando desde hace tres meses y lo que el equipo terminó demostrando.”.

Por otro lado, valoró el juego de semifinales ante Mendoza, más allá del resultado negativo. “Se le jugó de igual a igual al mejor equipo del país, se lo tuvo por momento desconcertado y merecimos un poco más. Se jugó muy bien, con mucha actitud y se defendió con mucha personalidad. Ese partido tiene que marcar un antes y un después de ahora en más”, apuntó.

Por último, agregó: “Viajamos con muchas chicas de 18, 19 años que le jugaron de igual a igual a todos. Estamos asentando bases sólidas para lo que viene”.