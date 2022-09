Las Panteras quieren dar la sorpresa

Fixture de las Panteras en el Mundial de Vóley 2022: cuándo juega y a qué hora

Argentina vs. China - Domingo 25 de septiembre - 9 (hora argentina) - ESPN y Star+.Argentina vs. Brasil - Lunes 26 de septiembre - 13.30 (hora argentina) - ESPN y Star+.Argentina vs. República Checa - Miércoles 28 de septiembre - 13 (hora argentina) - ESPN y Star+.Argentina vs. Colombia - Viernes 30 de septiembre - 13 (hora argentina) - ESPN y Star+.Argentina vs. Japón - Domingo 2 de octubre - 9.15 (hora argentina) - ESPN y Star+.Mundial de Vóley 2022: formato y cómo se juega

El certamen se disputará, en primera instancia, con cuatro grupos de seis selecciones cada uno en el que se enfrentarán todos contra todos. Los primeros cuatro de cada zona se clasificarán a la próxima instancia en la que se armarán dos grupos (E y F) de ocho seleccionados cada uno. Ahí se cruzarán cada país con los rivales con los que no compartió grupo previamente. Los primeros cuatros pasarán a cuartos de final y desde ahí se desarrollará el torneo con el formato de eliminación directa hasta la final.

Dónde ver a la Selección Argentina en el Mundial de vóley, por TV y ONLINE

Todos los partidos de las Panteras se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN, mientras que de manera online se podrá acceder a través de Star+, el servicio de streaming que ofrece la señal, o accediendo al canal a través de Telecentro Play, Cablevision Flow y DirecTV, entre otros prestados similares.