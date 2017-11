Las nuevas jugadas fotos de Floyd Mayweather

Money siempre fue una persona extrovertida y, en muchos casos, presumido, pero con argumentos. Siempre se mostró como una celebridad de gustos excéntricos y, por ello, sus redes sociales se convirtieron en un caballito de batalla para plasmarlo. Es así como volvió a acaparar la atención al publicar en Instagram una serie de polémicas fotos.

En las mismas se lo ve luciendo gafas de sol y un traje emulando a un ganster –aunque también puede apreciarse desde otros puntos de vista–, pero acompañado por tres mujeres en ropa interior de cuero y látigos, mientras sus rostros con máscaras. Es así como Floyd es un breve mensaje en cada una de las imágenes: "Tener uno está demasiado cerca de no tener ninguno. ¡Maldición, amo mi vida!".





Embed Having one is too close to having none. Damn, I love my life! Una publicación compartida de Floyd Mayweather (@floydmayweather) el 2 de Nov de 2017 a la(s) 12:54 PDT





Casi sin darse cuenta sobrepasó los 220.000 «Me Gusta», aunque deshabilitó los comentarios, por lo que no se puede conocer las reacciones de sus seguidores. Semanas atrás, Mayweather anunció no piensa volver al ring, porque ya romper sus "propias marcas". De lo que no hay dudas, es que hace casi lo que quiere y no tiene miedo en mostrarlo.