Las Novoa y una pasión compartida

"Queríamos hacer algo diferente. Siempre hicimos deporte individual y tomamos la iniciativa de hacer algo grupal. El fútbol es muy lindo y hay muchas amistades dentro de la disciplina", comentó Jennifer, arquera de la institución de la LPF y que formó parte del selectivo femenino en la pasada temporada 2019.









La defensora de las Novoa charló del crecimiento del fútbol femenino: "Siempre me gustó este deporte. Nunca se me había dado entrar en un equipo y hoy disfruto de eso. Es hermoso y en la actualidad creció mucho".





Karen hizo hincapié en el impacto que tomaron sus decisiones en la familia y amigos: "Tenemos una familia muy futbolera. Están todos muy contentos. Ellos siempre nos acompañan en cada paso que damos. Estamos agradecidas por eso".









Ellas hablaron de sus rutinas. Ambas son madres y madrugan para llevar a sus hijos a la escuela: "Tengo una nena, me levanto temprano para llevarla a la escuela y voy a trabajar. Cocino y luego me preparo para ir a entrenar, los días lunes, miércoles y viernes". comentó Karen. Por otro lado, Jennifer, madre de dos nenas, lleva una vida similar, aunque sus tareas laborales son por la tarde.





Las hermanas en su charla con Ovación contaron cómo es el día a día entre ellas, dentro y fuera de las canchas: "Estamos todos los días juntas. Nos llevamos bien y hasta ahora nunca hemos peleado. No hemos discutido por lo que hacemos", comentaron.









Por otro lado Jennifer, expresó: "Soy la más cargosa, ella cocina muy rico y en casa le insisto para que sea la que tome la iniciativa", ya que conviven. La arquera dejó en claro que Karen se destaca en la cocina.









Además las chicas dejaron en claro lo que fue Ministerio en sus inicios y en la actualidad: "Fue nuestra primera experiencia. Estamos muy contentas por eso. Ahí aprendí a ser arquera. Antes jugaba y no me sentía cómoda. El club va a estar siempre en nosotros. En tanto Arenas FC siempre nos brindó lo mejor y destacamos mucho la amistad que hay en el plantel", expresó Jennifer.







Las chicas también hablaron de sus hobbies, la arquera de Arenas tiene su pasatiempo en las Enduro Cross y le gusta mucho ir a ver carreras. "Probé unas vueltas y es algo muy diferente, es una adrenalina muy importante. Eso no quiere decir que deje el fútbol", comentó entre risas Jennifer en su charla con Ovación. En tanto, la más joven de las dos no deja de lado el fútbol y juega hasta en los momentos libres. "No tengo hobbies y disfruto mucho lo que hago", cerró.





