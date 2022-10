Las mujeres no entienden de fútbol

En mi regreso a Paraná fui parte de equipos F7 (D. Máquina y Santos). Finalmente, hoy estoy en el equipo de F7 que organizó mi hermana Sol, La Ternera Fem.

Compartiendo unos mates con una futbolista profesional paranaense, jugadora que admiro mucho, Caro Benke, quien también es dirigente y fundadora de Arenas FC, primera escuela de futbol fundada por una mujer en Entre Ríos, me encontré con la existencia de diversas problemáticas a nivel local , como la considerable falta de gestión pública y privada en temas de género, la redistribución económica en las ligas e instituciones, equidad en funciones dentro del ecosistema deportivo, falta de espacios destinados para su desarrollo y la lista sigue. Arenas FC cuenta con un predio el cual alquila, si increíble, hoy fines de 2022 el fútbol femenino de Entre Ríos NO cuenta con un espacio de desarrollo propio o apoyo para tenerlo. Hay cambios que requieren esfuerzos y pueden resultar incomodos, ya que nos empujan a salir de lo que estamos erróneamente acostumbrados, pero si no arrancamos por algo es probable que las mujeres sigamos padeciendo este tipo de injusticias.

A lo largo de mi carrera como deportista, he escuchado muchas frases como: ¡Es mujer, no sabe de futbol! ¡Las mujeres juegan lento! ¿Pobre es mujer, que esperas? ¡No tiene mérito para estar ahí, solo le dan el espacio por ser mujer! Entendamos que el espacio y el desarrollo es lo que más necesitamos en esta lucha, y en segundo lugar el tipo y forma de función a desempeñar. No me alcanzaría la nota para enlistar la cantidad de hombres que ocupan cargos en organizaciones y clubes y son incompetentes, no estoy diciendo de que todas las mujeres sean pertinentes en sus cargos, pero si ni siquiera tienen un espacio y posibilidad de instruirse y formarse, sería injusto priorizar la evaluación de su desempeño ante la integración. Consiguiendo estos espacios, probablemente disminuiría el esfuerzo femenino para ocuparlos y así lograr visibilizarse. Si a alguien esto le hace ruido, le recomiendo que reflexione y que siga esforzándose por entender el origen de las frases mencionadas, y quizá mientras lo hace, podría aportar evitar ser solamente juicioso/a, por respeto a la mujer, hasta lograr entender que la mujer tiene el mismo derecho a ocupar cualquier función que un hombre.

Con respecto al futbol en Argentina, soy simpatizante Boca, equipo ganador de la Liga con un gol de Sebastian Villa, sin embargo, me genera una sensación horrible que se festeje el título de una Liga donde admitan violadores, de verdad me cuesta mucho entender que la mitad más uno apoye esa celebración.

Por otro lado, creo que, por parte de los jugadores argentinos y la AFA, existe un potencial de contribución enorme a problemáticas de género, aunque han demostrado un evidente desinterés. Podrían aportar muchísimo visibilizando en sus redes sociales su apoyo a la Selección Arg Fem quien consiguió el tercer puesto en la Copa América este año logrando la clasificación al mundial 2023 Aus-Nzl. O también compartiendo que Yamila Rodríguez, jugadora a quien admiro mucho junto a Florencia Bonsegundo, está nominada a mejor jugadora del año en los Globe Soccer Awards.

Yamila Rodríguez está empezando a generar interés gracias al apoyo y el esfuerzo que se está haciendo poco a poco distintos actores para concientizar sobre el futbol femenino. Probablemente sea difícil igualar el impacto comercial del crack de Messi, personalmente pienso que es el mejor jugador de futbol masculino de todos los tiempos. Lo que intento llamar a reflexión es que hace 20 años ninguna jugadora del femenino generaba lo que está empezando a generar Yamila, por lo tanto, para que el femenino se desarrolle se necesitan espacios, compromiso, difusión y paciencia en la transición a la que todos/as debemos colaborar y si contáramos con el apoyo de una de las selecciones masculinas más fuertes del mundos seria más fácil. Recordemos que el futbol masculino cuenta con DECENAS de años de desarrollo. Otra de las formas de colaborar por parte del en futbol argentino, por ejemplo, sería a través del álbum de figuritas, me encanta el tema de las figuritas, aunque sean difíciles de conseguir y estén algo caras, estoy llenando de a poco con mi hermana y mi cuñado (a la de Messi no la tenemos todavía ). Lo que sería interesante es que la cultura los adhesivos coleccionables se extienda al femenino en el mundial del año que viene.

A nivel mundial de a poco, muy de a poco, se está empujando hacia una sociedad de genero más justa, ojalá para los próximos mundiales, la FIFA y los sponsors comiencen a concientizar sobre la brecha de género y aportar desde sus poderosos lugares. Les dejo la redistribución económica de los últimos mundiales:

Mundial de Fútbol Femenino 15 Millones dólares

Mundial de Futbol Masculino 576 Millones dólares.

Las mujeres entendemos futbol, y de valores también. Los y las futbolistas son personas, no son superhéroes.

Concienticemos, empaticemos y ocupémonos: empecemos votando Yamila como mejor jugadora del mundo.

link de votación https://vote.globesoccer.com/vote/best-women-player-2022/?embed=false

Por Betina Jozami, especial para Diario UNO