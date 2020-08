Las motos, con nuevo espacio para rugir

Hace, más o menos unos dos meses, se terminó el circuito privado de motos llamado El Espinoso que está ubicado en Lebensohn al final. Una vez finalizada la obra los pilotos comenzaron a entrenar bajo los protocolos correspondientes. Los encargados de llevar adelante la logística y el mantenimiento son Facundo Massini, Cristian Calero, Osvaldo Romero, Cristian Portillo y Mariano Hert y Marcelo Retamal.

Justamente este último habló con Ovación y comentó cómo se van dando los entrenamientos en esta etapa de cuarentena. “Los días que podemos entrenar son los miércoles y los sábados. Por el tema del protocolo van entre 10 o 12 pilotos para que no haya acumulación de gente. El piloto puede ir con un acompañante y no mucho más. A veces abrimos los domingos porque estamos colapsados. Hay mucha gente que quiere ir y, cómo es nuevo, conocerlo, pero nosotros no queremos juntar tanta gente”, contó y agregó: “A medida que van pidiendo los turnos se los vamos dando y les damos los días que tenemos libres”.

El Espinoso cuenta con dos trazados y se planea sumar más, además de dictar clínicas de manejo. “Disponemos de dos circuitos, de motocross y de enduro extremo. Ahora estamos terminando uno de veloterra para sumar más gente del ambiente que anda en otro tipo de superficie. Es para los que no andan en senderos, ni en saltos, andan más en circuitos planos. Los pilotos de Paraná”, dijo y prosiguió con su relato: “Los proyectos son tener un trazado para veloterra y los minicross sin tantos saltos. Estamos hablando ese tema y después queremos hacer clínicas de manejo los fin de semana sin resarcimiento económico. Yo haría el enduro extremo. Le vamos a transmitir conocimientos a los pilotos que arrancan. Para ello se deben comunicar al 154167646”.

Motocroos Nuevo circuito de motos en Paraná

“Si bien hay un par de circuitos, nosotros no teníamos un lugar donde poder ir con tranquilidad y se puede desarrollar la actividad normalmente y con el protocolo. El circuito de motocros ya estaba hecho hace un par de años, pero iban los privados. Ahora nos convocaron para hacer el circuito de enduro extremo y somos un grupo que trabajamos y logramos poder completar el circuito que tiene 8 minutos la vuelta. Entre todos lo hicimos y lo terminamos hace dos meses y fue cuando comenzaron a liberar las actividades. Cuando se habilitó, con el protocolo, comenzamos a poner todo en marcha con los entrenamientos”, comentó el último monarca del enduro extremo que organiza Apema. Finalmente Marcelo habló de las competencias: “La verdad que este año está casi cerrado en ese tema. Con los chicos habíamos planificado El Desafío del Indio a principios de año, en San Luis, pero se cortó todo por la cuarentena. Eso a nivel nacional y a nivel provincial no hay expectativas en esta costa”.