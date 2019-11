Las manos de un paranaense en la elite

Hugo Peralta tiene 33 años, nació en Paraná, estudió la carrera de Kinesiología en Villaguay, se recibió y más tarde se fue perfeccionando en el exterior.

El entrerriano, de a poco, comenzó a dar sus primeros pasos hasta que llegó a meterse dentro del mundo de rugby, en distintos seleccionados nacionales, y la natación, con el equipo argentino con el que actualmente se encuentra trabajando.

“Yo arranqué en la educación pública en Villaguay, pero mis formaciones después fueron más privadas y con formaciones en el exterior”, contó respecto de los estudios, y recordó por qué el gusto por la natación: “Todo viene desde muy chico haciendo natación en Estudiantes, todo sin darme cuenta. Siempre admiré la integridad física de los nadadores. Era fanático de la Hernandarias-Paraná y fijate que a los 14 años ya me dieron ese lugar de poder acompañarlos en el bote. Fui como el coach, en ese momento el más chico. Acompañé a Angela Mauer de Alemania y ganó la carrera. Ahí empezó mi fanatismo por el físico sobre todo, en su globalidad, no en la estética”.

Su primer impacto importante se dio en el rugby para más adelante dar el paso hacia la natación. “Arranqué trabajando en la Unión Argentina de Rugby como primera experiencia deportiva de elite. Estuve en el circuito Mundial de Seven, pasé luego a Pumitas y de ahí Argentina XV”, contó, y prosiguió: “Después salió el proyecto de acompañar a Delfina Pignatello en el preolímpico de los Juegos Olímpicos de la Juventud, campus de concentración en Australia, México y Estados Unidos. Algo duro, pero gran experiencia”, afirmó.

Dejar el rugby para trabajar en la natación fue un cambio radical. “Pasamos a la antítesis del rugby. Un deporte de contacto donde se cuida de una forma al deportista a pasar a lo individual. Psicológica y socialmente muy distinto. Me sentí un poco perdido al principio, pero me llevó a interiorizarme aún más. Todo fue mano a mano y me potenció aún más. Ahí tuve las herramientas para poder trabajar con deportistas solos, como un runner por ejemplo”.

“Ahora estamos trabajando con los nadadores para el preolímpico. Delfina ya está clasificada, por eso estamos con los que están con marca B”, serán los pasos a dar por parte de Hugo, que además de tener su clínica es docente en la Facultad de Medicina y colabora con el Club Unión.

Por último Peralta dejó un claro mensaje: “Hay que tener un equipo interdisciplinario, de eso se trata la kinesiología del deporte. Quiero destacar que trabajamos para que el deportista no se lesione. Estamos abocados a la prevención”, enfatizó.