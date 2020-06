Las letras, la otra gran pasión de Pata Gómez

Cristian Carlos Gómez, tiene 50 años, nació en Paraná y es profesor de Educación Física. Es reconocido por su vasta trayectoria en el mundo del básquetbol donde actualmente continúa trabajando. Fue coach de Talleres y Rocamora en la Liga, fundador de la Escuela de Amigos y actualmente está en la Selección de Entre Ríos desde 2014 en la U13 hasta los Mayores, en Echagüe da minibásquet masculino y tecnificación en Paracao para las chicas.

Además de plasmar a diario su pasión por la naranja, el Pata también expone su amor por las letras y hace pocos días presentó El Consuelo de Los Tontos, un libro de 25 cuentos que mezclan la realidad con la fantasía. “Es un libro de cuentos y son 25. No tiene un hilo conductor y no tiene una temática específica, como sería una novela, y los personajes son un tanto particulares y eso es lo común de todos los cuentos. Son 25 historias diferentes, es decir que cada cuento es una historia diferente donde se mezcla la realidad con la fantasía”, le confesó el Pata a Ovación y posteriormente agregó: “La temática es diversa. Son escenas de la vida cotidiana vistas desde otro ángulo. Uno habla de dos personajes que están en un velorio, otro en la escuela primaria, hay una escena de personas que están rezando que es el primero del libro y por eso se llama El Consuelo de los Tontos. Son dos personas que le están suplicando algo a Dios”

libro.jpg El consuelo de tontos el libro de Gómez, el entrenador de basquet

Cristian hizo memoria y recordó desde cuándo viene esta pasión por la escritura. “Haciendo memoria recuerdo que ya en la Primaria escribía, pero por ahí no le contaba a nadie. La única que sabía era mi madre que era maestra. Después en la Secundaria sí, no recuerdo el nombre de la profesora, pero nos daba ejercicios como cambiar el final o cosas así como inventar historias y eso me ayudó para que me guste la literatura. Luego comencé a leer que siempre me gustó”.

“Más adelante sí comencé a mostrar y me di cuenta que a la gente le gustaba y le llegaba como algunos amigos o mi familia. En el año 99 me decidí y comencé con una novela corta que se llamaba Esperanza ya voy Espérame. Fui a una imprenta y me decidí a mostrarlo. Luego en el 2001 también fui a una imprenta donde hice Día Perfecto que trataba sobre el fin del mundo del año 2000. Ya en 2010 comencé a ir a un taller de cuentos con Cachita Pacher y me volqué a escribir cuentos, que es lo que me resulta más cómodo. Los tres primeros fueron con imprenta, un emprendimiento personal”, repasó respecto de lo que fue el proceso para tener los textos en la calle.

Respecto de El Consuelo de los Tontos, aseguró: “Creo que es para adolescentes hacia adelante, no para niños. Cuando digo fantasía es por el hecho de que una persona pueda volar, por ejemplo, a eso me refiero. Por ejemplo hay un cuento que trata que el pueblo está gobernado por pájaros y la personas están dentro de la jaula. A eso le apunto, a lo fantástico”.

Si bien la pandemia movió a Gómez, el libro fue escrito mucho antes de que todo esto ocurra. Su comercialización sí fue muy particular. “La pandemia me pegó mucho y me llevó a mostrar en mi facebook. Subí unos siete u ocho relatos de la cuarentena y lo que yo vivía, eso sí me pegó, pero este libro fue antes de la cuarentena. En febrero estaba yendo a un taller de Graciela Gianetti y a este libro lo trabajé con Fernando Koziak hace varios años y lo había dejado ahí. Después en el taller me contacté con Hernán Zavallo, que es poeta y él me contactó con Pablo Felizia que tiene la editorial Ana. Les gustó y me lo entregaron este mes. Se empezó a entregar tipo delivery. Así se empezó a vender. Ahora está en Ateneo y sino se pueden contactar en instagram que es @pataentrenador y en el facebook”, cerró.