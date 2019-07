Las dos joyitas que tiene el DT Rojinegro

Luego de una temporada donde la exigencia se dio fecha tras fecha en la pelea por el descenso, el deseo en Patronato es tener una Superliga 2019/20 diferente. En la cabeza del entrenador Mario Sciacqua está la idea de tener un equipo más protagonista y que se aleje rápidamente de la lucha en los puestos de abajo de los promedios. Sabe que la misión no será sencilla, pero a diferencia del torneo pasado, está armando un plantel a su medida. Y más allá de los nombres que han llegado (12 en total), aparecen algunos chicos que le están dando buenos réditos en los amistosos que jugó hasta el momento el Rojinegro. Entre ellos están José Barreto y Luis Vázquez, quienes aparecieron en el equipo en el certamen anterior y poco a poco mostraron sus cualidades. Ahora, el DT está decidido a darles más minutos, confiado en las dos “joyitas” que tiene y que ya fueron mirados de reojo por algunos equipos importantes de Buenos Aires.

Luego del trabajo de ayer en La Capillita, ambos jugadores estuvieron en el programa Nuestro buen momento, que se emite por la 97.1 La Red Paraná y hablaron del buen presente que los acompaña.

Barreto, de 19 años y oriundo de Villa Clara, contó su pasado en un deporte que es popular en esa localidad: el sóftbol.

“Decían que era bueno jugando (risas). Incluso me llamaron desde Paraná para que siga jugando, pero por temas económicos no pude seguir y me dediqué al fútbol. Desde el año pasado que estoy en Patronato y la verdad es que estoy cumpliendo un sueño”, afirmó el delantero.

Por su parte, Vázquez tiene 18 años y es oriundo de Recreo (Santa Fe), llegó a fines de 2016 a la entidad Santa y luego de dos años en inferiores expresó que está “disfrutando” de este momento.

Al momento de analizar todo lo bueno que se habla de ellos, ambos fueron claros y señalaron que la idea es ir de a poco.

“Los periodistas dicen eso, que somos las ‘joyitas’ del club. Pero nosotros disfrutamos de lo que hacemos tratando de estar a la altura de un plantel de Primera. En lo personal estoy tranquilo, es algo lindo todo esto. Mario (Sciacqua) nos aconseja y es el primero en hacernos saber que somos los más chicos y que no tenemos que creernos nada. Que tenemos que tener los pies sobre la tierra siempre”, afirmó Barreto.

En tanto, Vázquez expresó: “No pienso mucho en eso, sino en seguir esforzándome y tratar de que al técnico le guste lo que hago para que me tenga en cuenta”.

En el caso de Barreto, sumó importantes minutos en los amistos y las críticas fueron muy buenas.

“Me sentí muy bien, arrancamos con muchas cosas buenas esta pretemporada. Estuve contra la Reserva de Unión y Godoy Cruz, me pesó mas el último partido, porque me cansé más. Es difícil ganarse un lugar, nos cuesta más al ser tan jóvenes, pero es cuestión de tener confianza y saber que tenemos que hacer las cosas bien. Estamos creciendo día a día y estar con jugadores de experiencia nos hace muy bien”, afirmó el entrerriano.

En cuanto al armado del plantel para esta temporada, Vázquez destacó la calidad de los jugadores que se incorporaron, tanto desde lo futbolístico como lo humano.

“Los jugadores que están llegando se meten rápido en el grupo y todos piensan lo mismo, que es poner a Patronato en lo más alto. Saben que si crece el club, crece el jugador. Por eso se está armando un plantel muy unido. Ellos se adaptan al mundo Patronato y es gente buena, siempre nos aconsejan y te hablan de la mejor manera. Es lindo eso, porque vienen de clubes grandes y uno piensa que son diferente, pero es todo lo contrario. Son muy humildes”, sostuvo.

El oriundo de Recreo también se refirió a lo duro que será ganarse el puesto: “Siempre es lindo tener competencia porque te ayuda a mejorar, siempre buscando lo mejor para el club. Uno tiene que seguir trabajando, competimos sanamente porque buscamos ganarnos el puesto. El técnico es el que decide después. Uno trabaja hasta que llegue su momento, y cuando eso sucede sabés que tenés que matarte para ganarte el puesto”.

En tanto, sobre este tema, Barreto señaló: “Es difícil, pero no imposible. Hay que seguir trabajando y estar bien en el día a día para que el entrenador te tenga en cuenta”.

Las cualidades que demostraron en poco tiempo hizo que estén en la mira de otros clubes. En el caso de Vázquez, Boca tuvo intenciones de llevárselo.

“Se habló mucho de eso y se sigue hablando, pero depende del club. Son cosas lindas porque te motivan a seguir mejorando sabiendo que otro club se interesa en vos. Se que llamaron y trataron de llevarme, pero por el momento sigo pensando en Patronato”, dijo.

En tanto, Lanús y Huracán posaron sus ojos sobre Barreto, aunque el delantero afirmó que “hay gente que se encarga de eso, como la gente del club y mi representante”. “Si se da una oportunidad concreta hay que escuchar y ver que es lo mejor para uno”, agregó.

Por último, Barreto manifestó tener ganas de jugar ante el Xeneize en la segunda fecha en el Grella. “Soy hincha de Boca y sería muy lindo enfrentarlo con toda nuestra gente y ganarle”, expresó.

Por su parte, Vázquez expresó un deseo: “Que Patronato siga en Primera, porque de esa forma vamos a seguir creciendo como jugadores”.