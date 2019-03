Las Damas, a todo ritmo en el inicio

Con una colección de partidos en las canchas de césped sintético de la región, el sábado comenzó la actividad para el Torneo Dos Orillas que organizan de manera conjunta las asociaciones de hockey de Santa Fe y Paraná. Las Damas tuvieron varios partidos en todas las categorías y en los dos segmentos en los cuales se desarrollará el torneo.





Los resultados que se registraron a lo largo de la jornada fueron los siguientes:





Zona Campeonato, Grupo A: Primera División: Paracao 0-El Quillá A 7; Alma Juniors 0-Hípico de Concordia 5; Santa Fe Rugby 3-Estudiantes Negro 2. Reserva: Paracao 0-El Quillá A 5; Alma Juniors 0-Hípico 0; Santa Fe Rugby 2-CAE Negro 0. Sub 18: Paracao 0-El Quillá A 3; Alma 3-Hípico 3; Santa Fe Rugby 0-CAE Negro 1. Sub 16: Paracao 1-El Quillá A 3; Alma 2-Hípico 1; Santa Fe Rugby 0-CAE Negro 1. Sub 14: Paracao 1-El Quillá A 0; Alma 1-Hípico de Concordia 1; Santa Fe Rugby 4-CAE Negro 0. Sub 12: Paracao 1-El Quillá A 4; Alma Juniors 1-Hípico 0; Santa Fe Rugby 0-CAE Negro 2.





Grupo B: Primera: CRAI 3-Talleres Rojo 3; La Salle 4-Paraná Hockey 1; Rowing Azul 1-Banco 7. Reserva: CRAI 0-Talleres Rojo 3; La Salle 5-Paraná Hockey 0; Rowing Azul 1-Banco 0. Sub 18: CRAI 0-Talleres Rojo 7; La Salle 1-Paraná Hockey 1; Rowing Azul 4-Banco 4. Sub 16: CRAI 1-Talleres Rojo 5; La Salle 1-Paraná Hockey 1; Rowing Azul 2-Banco 0. Sub 14: CRAI 2-Talleres Rojo 2; La Salle 3-Paraná Hockey 0; Rowing Azul 2-Banco 3. Sub 12: CRAI 0-Talleres Rojo 0; La Salle 0-Paraná Hockey 1; Rowing Azul 0-Banco 6.





Zona Estímulo, Grupo A: Primera: Talleres Blanco 2-Argentino de San Carlos 2. Reserva: Talleres Blanco 3-Argentino de San Carlos 0. Sub 16: Talleres Blanco 0-Argentino de San Carlos 1. Sub 14: Talleres Blanco 2-Argentino de San Carlos 0.





Grupo B: Primera: CRAR 0-CAE Blanco 0; Tilcara 0-Colón 3; El Quillá B 5-Capibá 1. Reserva: CRAR 1-CAE Blanco 3; Tilcara 1-Colón 0; El Quillá B 2-Capibá 2. Sub 18: CRAR 4-CAE Blanco 1; Tilcara 2-Colón 0; Sub 16: CRAR 6-CAE Blanco 0; Tilcara 1-Colón 1; El Quillá B 1-Rowing Blanco 1. Sub 14: CRAR 3-CAE Blanco 0; Tilcara 0-Colón 13; El Quillá B 0-Rowing Blanco 0; Sub 12: CRAR 0-CAE Blanco 0; Tilcara 0-Colón 6; El Quillá B 1-Rowing Blanco 1.