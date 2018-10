Las Damas juegan en el marco de la novena fecha

El Torneo Oficial que organiza la Asociación Paranaense de Hockey (APH) tendrá hoy el desarrollo de la novena fecha para todas sus categorías. La actividad tiene partidos atractivos en varias canchas, con el siguiente programa:

Cancha de Talleres: la línea Roja del CAT se presentará ante Paracao, a las 9 en Sub 14; a las 10 en Sub 16; a las 11.15 en Sub 12; al mediodía jugarán las Infantiles; desde las 13.30, Sub 18; a las 15 Reserva y a las 16.30 la Primera División.

Cancha de Paracao: Paraná Hockey ante Talleres Blanco a las 13.30 en Sub 18; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera División.

En El Plumazo: Estudiantes Blanco jugará con San Benito, a las 9 en Sub 14; a las 10 en Sub 16 y a las 11.15 la categoría Sub 12.

En cancha de Hípico de Concordia: Unión Agrarios Cerrito enfrentará a Hípico en todas las divisiones y horario habitual; salvo en Primera que se medirán UNL ante las concordienses.

En La Tortuguita: Tilcara y Rowing Blanco jugarán cotejarán desde Sub 14 a Sub 18; en Reserva el Verde se medirá con 25 de Mayo y en Primera con Huracán de Victoria.

Mañana, en cancha de Rowing: la línea Azul recibirá a Capibá RC en las categorías Sub14, Sub 16, Sub 12, Infantiles y Sub 18.

Los varones. Por el Torneo de Caballeros que organizan la Asociación Paranaense y Santafesina se jugarán mañana cruces correspondientes a la Copa de Plata (fechas 4 y 5). Los cotejos corresponden a la categoría Reserva y tienen el siguiente programa:

En El Plumazo: a las 13.30, María Grande-Provincial; a las 15, 25 de Mayo-Paracao; a las 16.30, CAE-Provincial y a las 18, 25 de Mayo-María Grande.

Las Mamis

La Agrupación Mamis Hockey del Paraná, programó para hoy la fecha 26 del Torneo Patricia Ledesema.

El cronograma de encuentros es el siguiente: Cancha de Rowing: a las 18, Don Bosco-Talleres Rojo; a las 19, Neuquén-Capibá; a las 20, Rowing-Paracao Las Teras. Cancha de Paracao: a las 18, Paracao-Talleres Blanco y a las 19, Echagüe-Cocoon.





La AHRU.

El seleccionado Sub 12 de la Asociación de Hockey del Río Uruguay (AHRU) participará desde hoy del Campeonato Regional NEA Femenino que se realizará en Corrientes. Las chicas partieron en la madrugada rumbo a la capital correntina desde Concordia, luego participar de la tercera concentración convocada por el cuerpo técnico. Las jugadoras citadas son: Valentina Angarola (Hípico), Milagros Arouxet (Hípico), Regina Benítez (Hípico), Nerea Cáceres (Ateneo), Abril Coullery (Mocoertá), Jana Eggs (San Jorge), Antonia Etchepare (Regatas), Ludmila Impini (San Jorge), Selene Joannas (San Jorge), Aixa Melgarejo (San Jorge), Delfina Montefinale (Regatas), Agustina Palmerola (Salto Grande), Luciana Polito (Hípico), Sol Sánchez (San Jorge), Carola Sastre (Hípico), Scattone Guadalupe (Hípico), Leila Strawss (Vélez), Malena Valle (Hípico), Priscila Williman (Salto Grande) y Valentina Zermatten (Hípico).