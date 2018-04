Las "chicas de la Selección" contraatacan: escándalo a dos meses del Mundial

A dos meses del Mundial de Rusia y mientras Jorge Sampaoli define a los 23 jugadores que integrarán la lista del seleccionado nacional, habría estallado una interna en el chat que comparten las mujeres de los futbolistas, con Antonella Rocuzzo, esposa de Lionel Messi, a la cabeza.

El periodista Pablo Carrozza fue el que lanzó la bomba al sostener que el director técnico no habría convocado a Franco Armani porque las chicas no aprueban a Daniela Rendón, pareja del arquero de River.





mujer armani pre.jpg El periodista nombró a la voluptuosa mujer de Franco Armani





Las mujeres que hoy integran el grupo de WhatsApp tampoco tendrían buena onda con Wanda Nara y, por lo bajo, festejarían que Mauro Icardi no sea convocado.





chicas seleccion1.jpg





Consultada al respecto, Eliana Guercio, esposa de Sergio Romero, no pudo ocultar su indignación. "No es casualidad que me haya alejado de los medios hace nueve después de casarme con un jugador de la Selección. ¿Por qué? Porque me di cuenta que para él era muy importante vestir esos colores y cualquier persona con sentido común se da cuenta que el espectáculo y la Selección no serían una buena dupla", sostuvo.

"Ni siquiera tengo redes sociales y no voy a permitir que se utilice mi nombre para promocionar la carrera de nadie. Esto es una estupidez imposible de creer. ¿Quién va a pensar que un grupo de mujeres puede armar la Selección argentina?", continuó Guercio.

"Hace un año y medio que cambié el teléfono y no tengo ningún chat de nada, salvo el de las mamás del colegio", concluyó.