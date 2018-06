Las chances según el país del interior

En la medida que se aproxima el inicio del Mundial de Rusia, aumenta la ansiedad, crece la expectativa y proliferan las versiones de lo que puede ocurrir con cada una de los equipos participantes. A poco de su debut, previsto para el sábado a las 10 ante Islandia, las dudas envuelven a la Selección Argentina. La presencia de Lionel Messi en el plantel que dirige técnicamente Jorge Sampaoli, junto a individualidades que brillaron en las ligas europeas, sostiene la esperanza de alzar la copa. Desde lo colectivo no transmite confianza.

Para tener distintas percepciones, Ovación efectuó un sondeo de opinión con destacados periodistas de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Mar del Plata. El país del interior se expresó sobre la Albiceleste.

Walter Saavedra (Radio Mar del Plata). "La Selección llega envuelta en dudas como en 1986, cuando hasta el propio presidente Raúl Alfonsín sugirió la destitución de Bilardo. Y luego, en pleno Mundial, apareció el equipo con un Maradona deslumbrante y un notable espíritu cooperativista del resto.

Si a Messi lo ayudan, puede suceder lo mismo, aunque muchos sostengan que nunca dos rayos caen en el mismo lugar. Como dijo el cantautor Rafael Amor, "soy un optimista bien informado".

Eduardo Rodríguez (Radio Sol, 91.5-Santa Fe). "No sé cómo creo que le va ir a la Selección Argentina en Rusia, sí cómo quiero que le vaya. Dios quiera que llegue a la final y ojalá esta vez la pueda ganar, que traiga la tercera copa mundial. En lo personal, mis expectativas son muy recortadas; soy escéptico. Hay un equipo que no sé cómo forma. Las últimas formaciones que paró Sampaoli no se ni siquiera que quisieron hacer. Mis esperanzas en esta selección están depositadas en lo que pueda hacer Messi. Si Messi no jugara en esta Selección Argentina, tendría pecar de hiper optimista para hacer un buen mundial. Pero con Messi todo es posible. También creo en la capacidad individual de mucho de los jugadores que lleva Sampaoli al mundial; no creo nada en el entrenador. Las expectativas son pocas; cortas. No me quiero hacer mucha ilusión cosa que, si hay fracaso, el porrazo no sea tan fuerte".

Bernardo Itkin (Gualeguaychú). "Uno siempre tiene la esperanza de que a nuestra selección le vaya muy bien. El fútbol Argentino no vive un buen momento desde lo dirigencial y eso creo que afectó notablemente el trabajo del seleccionado de Jorge Sampaoli. Por primera vez en una eliminatoria mundialista hubo tres entrenadores distintos, se comenzó con Gerardo Martino, después se hizo cargo Edgardo Bauza y desde que Claudio Tapia fue proclamado como presidente de AFA apareció Jorge Sampaoli quien llegó precedido por un gran proceso en Chile con dos copas América ganadas a la propia Argentina.

"Por nombres, nuestra selección debería estar entre las candidatas a ganar el mundial, pero las críticas que viene recibiendo el equipo repercuten negativamente en el funcionamiento de la albiceleste.

Tenemos al mejor del mundo en el equipo y eso es un plus muy importante si se lo sabe aprovechar, tener a Messi es un privilegio que no podemos cuestionar, duele cuando aparecen voces que dudan del rendimiento del jugador del Barcelona cuando se pone la celeste y blanca. Pero el corazón no conoce de merecimientos y hoy más que nunca digo que la bandera Argentina brillará como nunca el 15 de julio cuando nuestra selección se consagre como campeona del mundo".

Sebastián Beltramo (Radio Impacto-Córdoba). "Creo que en la previa la Selección Argentina no tiene término medio: se vuelve en la primera ronda o sale campeón del mundo. En mi teoría esta generación ya tuvo su techo llegando y perdiendo en tres finales. Es como que se da por satisfecho con llegar a la final, como que después le da lo mismo ganarla o perderla. Ojalá esté equivocado y que esta Selección Argentina convenza a la gente, algo que no está logrando. Que Messi sea el Maradona del 86 y nos traigan la copa".

César Carignano (LT 10-Santa Fe). "Desde la historia y el peso específico de los colores, nuestro seleccionado tiene serias chances de arrimarse a la resolución. Porque desde España 82 hasta la fecha –nueve mundiales– solo se han sumado dos nuevos campeones y porque en las instancias finales rara vez las sorpresas se reafirman como tales.

Desde la actualidad futbolística como unidad, las sensaciones no son demasiado positivas. Porque después de capear las desavenencias institucionales acariciando títulos, finalmente el desorden externo se trasladó al campo de juego y la clasificación terminó llenándose de suspenso.

Desde el plano emocional quizá nazca la mayor desconfianza. No es fácil para el ser humano enfrentar malas experiencias una vez más desprendiéndose de la carga emotiva de las anteriores oportunidades. Pero aquí, la esperanza se nutre de la madurez y la rebeldía argenta para hacer frente a sus mayores fantasmas.

Desde las realidades individuales hay motivos para creer. Principalmente porque varios han tenido rendimientos altísimos la temporada que ha culminado en sus clubes y porque hay un dato no menor. La mayoría juega en sus clubes con esquemas idénticos a los que propone Sampaoli"

Edgardo Levers (F.M Municipal de Piedras Blancas). "Sabemos que somos una potencia con muy buenas individualidades, pero sin funcionamiento como equipo. Humildemente creo que hay selecciones que hoy están por encima de Argentina como Alemania, España. El Brasil de Tité será muy complicado para vencer. A modo de sorpresa puede aparecer Francia. A priori la fase de grupos no es fácil, pero las chances de pasar son muchas. En la Selección Argentina no veo que estén las cuatro patas de la mesa para sostener el proyecto. La expectativa de ser campeones siempre está más allá de que no haya un convencimiento que transmitan los jugadores. Hay resoluciones de Jorge Sampaoli y los dirigentes de la AFA que solamente generan polémica. Creo que Sampaoli no encuentra el juego de equipo que pretende y parte de ello se debe a los desaciertos dirigenciales. Por ahí es lindo ir de punto. En un país futbolero como la Argentina a la Selección siempre se le va a exigir llegar a la final y ganarla".

Ricardo Porta (Después de la Cancha-Cablevisión Santa Fe). "Para mí, el equipo de Sampaoli está tan cerca de la gloria como del infierno. El fútbol en argentina tiene su ADN y los argentinos somos soberbios, improvisados, nos golpeamos el pecho con nuestra miseria, inventamos la viveza criolla. A pesar de ello podemos dar la gran sorpresa como lo hicimos en México 86; fuimos con pocas expectativas y con un técnico como Carlos Salvador Bilardo muy cuestionado. Después dio el batacazo por primera vez fuera del país. Repito hoy Argentina, en Rusia, está tan cerca de la gloria como del fracaso".

Ángel Capelletti (Canal 13-Santa Fe). "Creo que la Selección Argentina es un gran interrogante. No se sabe si es la que perdió por goleada con España o la que goleó a Haití que es un equipo de segundo o tercer nivel. El interrogante se da por la falta de trabajo del plantel, por los cambios sucesivos de los últimos tiempos. Pasaron tres entrenadores y ninguno le encontró una identidad de juego. En el medio hay una luz de esperanza llamada Lionel Messi; el mejor del mundo sin dudas. La otra esperanza está en que en el 86 llegamos a México maltrechos, teníamos en Maradona al mejor de todos, lo rodearon bien y fuimos campeones. Mantengo la esperanza en que rodeen bien a Messi para llegar a la final".

Mauricio Jacob (El Observador-Crespo Entre Ríos). "Con algunos jugadores al límite en lo físico y respecto a la edad, el plantel posee menos riqueza que el que disputó Brasil 2014. En los partidos previos de esta breve era Sampaoli, no se vio una idea de juego clara y consolidada; todo esto me lleva a tener dudas respecto a lo que puede brindar el equipo en un torneo corto y sin margen para el error. Igualmente uno se abriga a la bandera de la ilusión como en cada Mundial".

Juan Carlos Oldani (Radio Sol, 91.5-Santa Fe). "Una parte tiene que ver con el sentimiento, el costado de hinchas que tenemos todos y desde ese lado queremos lo mejor: que Argentina sea campeón; con Messi tenemos un plus. Con respecto a la expectativa objetiva, creo que no llegamos como favoritos o candidatos como al Mundial de Brasil. Es cierto que el equipo de Sabella fue de menor a mayor, pero hubo un proceso más organizado que hoy no se ve. Después de la salida de Sabella pasaron tres entrenadores y ninguno encontró ni regularidad, ni un estilo de juego. Hace un año que está Jorge Sampaoli y no sabemos cual será el funcionamiento como equipo, ni el dibujo táctico siquiera. Hay mucha incertidumbre con respecto al papel de la Selección en Rusia. La esperanza de llegar lejos se sustenta en el poderío individual de los jugadores En la fase de grupo se debe encontrar un estilo de juego en fase clasificatoria, para intimidar en los cruces individuales. Me ilusiono como argentino y porque está Messi".

Raúl Gómez (Eventos y Marcas-Corrientes). "Creo que va a hacer un buen papel, ojalá este año se dé un título para el mejor del mundo, Lionel Messi, y sobre todo que Sampaoli lo tenga en cuenta a Cristian Pavón, el nuevo compadre que encontró la Pulga. Esperanza e ilusión son lo que tengo para esta Selección. Vamos Argentina!!!", dijo.