Las categorías Provinciales a la espera de definiciones en Concepción del Uruguay

Tras la postergación del pasado fin de semana a raíz de las inclemencias meteorológicas, este fin de semana arrancará la temporada para el automovilismo provincial. Concepción del Uruguay recibe a las categorías de Entre Ríos que comenzarán un nuevo ejercicio.

No obstante, desde algunos reportes climáticos vuelven a insistir con el anuncio de precipitaciones tanto para el sábado, como para el domingo, por lo que otra vez habrá que esperar a la decisión de las autoridades tanto del autódromo, como de la Federación Automovilística Entrerriana. De haber una nueva cancelación, ya no se hará uso de la opción y la fecha podría quedar cancelada. En tanto que de posponerla para el siguiente fin de semana (14 y 15) habrá que realizar modificaciones varias, ya que por ejemplo el Karting Entrerriano tenía previsto correr en Concordia.





No será un año sencillo para las categorías porque el factor económico está calando hondo en las distintas divisionales, ya que no pueden contar con un parque de autos, como sucedía hace cuatro o cinco años atrás. A caso, la única divisional que goza de buen presente y que espera presentar un buen número de competidores es el Turismo Pista 1600, que estaría cerca de los 20 autos.





Inclusive, el momento del TC Pista Entrerriano no es el mejor y está en duda su presencia. Cabe destacar que si la carrera se disputada la semana pasada no se presentaban ya que no reunía el mínimo de ocho máquinas. El panorama no sería muy diferente para este fin de semana, por lo que habrá que esperar el anuncio oficial de la categoría. Otra de las categorías que está en dudas en el Turismo Pista 1400, ya que los anuncios de lluvia hacen que algunos pilotos duden en ir.





De no estar presentes, serían cuatro las divisionales presentes en la Histórica, ya que estarán girando el Turismo Pista 1600, Fórmula Entrerriana, TC 850 y Citroën Competición. Casi todas las categorías estarían superando levemente el parque de diez autos.





Cabe destacar que habrá diferentes dibujos del circuito a utilizar. Por ejemplo, la Fórmula Entrerriana, TC 850, TC Pista y Turismo Pista 1600 lo harán en el perimetral de 3.200 metros, mientras que el Citroën Competición y el Turismo Pista 1400 en el de 2.600 metros.





La actividad del sábado comenzará desde las 9.30 con entrenamientos para todas las categorías y clasificarán desde las 11.10. Ese día habrá cuatro carreras finales: a las 15.10 para el Turismo Pista 1600 a 17 giros; a las 15.50 para el TC Pista a 12 vueltas; a las 16.40 para el TC 850 a 16 vueltas y a las 17.10 para el Citroën Competición a 12 giros.





La actividad del domingo comenzará a las 9 con ensayos, mientras que las competencias finales se disputarán pasado el mediodía. A las 12.50 para el Turismo Pista 1600 a 17 vueltas; a las 13.30 para la Fórmula Entrerriana a 15 vueltas; a las 14 para el TC Pista a 12 vueltas; a las 14.30 para el TC 850 a 16 vueltas; a las 15 para el Citroën Competición a 12 vueltas; a las 15.30 para el Turismo Pista 1400 a 12 vueltas.





El TC 850 disputará la 1ª y 2ª fecha este fin de semana, en Concepción de Uruguay, será el inicio de un nuevo campeonato de la divisional más apasionante del automovilismo provincial. Tendrá cambios en su puntuación y definición, ya que se disputarán las Copa de Oro y Plata.





La primera entre los siete primeros del campeonato y la presea plateada por el resto de los competidores. De esta manera todos tienen la misma chance de coronarse (se debe cumplir con al menos una inscripción en doble jornada y una simple). A modo de antecedente, el mejor tiempo del circuito está en poder de Fernando Fusaro con un tiempo de 1'06"078/1000 desde el 4 de octubre de 2015.