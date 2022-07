Las Categorías Provinciales compiten en Paraná

Para el domingo está previsto el inicio de la actividad desde las 10 con la final por la cuarta fecha para pilotos titulares a 14 vueltas. A las 12.10 correrá la Fórmula Renault Entrerriana a 12 giros, a las 12.50 el TC Pista Entrerriano a 12 vueltas, a las 13.30 el TC 850 a 16 giros y a las 14.50 el SP 1000 Nueva Generación –pilotos invitados– a 12 vueltas.

Se estima que el TC 850 contará con 14 autos, el TC Pista tendría 13 autos, el SP 1000 contaría con 26, mientras que la Fórmula Renault Entrerriana sumaría unos 10 monopostos. Cabe destacar que iba a formar parte de la programación el Turismo Pista 1.600, pero debido a que solo contaría con seis autos no serán parte del fin de semana.

Desde las categorías informaron que el camión de la media de CDA se encontrará en el autódromo para que los pilotos participantes cumplan con la Licencia Médica Anual, ambos días de competencia. El costo de la misma es llevando los estudios 11.100 pesos y realizando todo el procedimiento en el lugar 17,500 pesos.

La novedad para la próxima fecha y pensando en las cuestiones de seguridad, se dispuso por parte de esta organización que estará prohibido la permanencia de autos particulares en el asfalto de boxes y estará habilitado y demarcado en las zonas verdes. Los vehículos, particulares, que no ingresen a boxes no abonaran y los que transporten un vehículo de carrera, enganchado y no siendo este motorhome, tampoco. Los precios de las entradas serán de 1.000 pesos para generales, 300 para menores, 600 para autos en boxes, 2.000 para Motor Home, 2.000 para casa rodante. Todas las finales serán transmitidas vía Internet, generada por la empresa SENSES, en TV abierta por las señales asociadas a AET, Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones y El Once TV.

VISITA

Este fin de semana estarán visitando al autódromo de Paraná alumnos de la Escuela Integral N° 10 Melvin Jones. Sus alumnos y docentes recorrerán el domingo los boxes disfrutando de toda la acción automovilística y podrán disfrutar de las finales de las Categorías Provinciales.