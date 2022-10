Las bajas de Racing pensando en Tigre

Otro de los jugadores que será evaluado es Eugenio Mena, quien terminó el partido con dolores, aunque no está lesionado y desde el cuerpo técnico consideran que no tendrá problemas de jugar la próxima semana. Por último, Matías Rojas, que también pidió el cambio, se encuentra en perfecto estado y podrá entrenarse a la par con el resto de sus compañeros.

Los jugadores que no seguirían en Racing para 2023

Hay varios futbolistas que tienen en duda su futuro en el equipo de Fernando Gago, algunos porque podrían ser transferidos en el siguiente mercado de pases y otros debido a que les buscarán una salida por sus conflictos, como Edwin Cardona y Gastón Gómez.

No obstante, ellos no son los únicos que dejarían el equipo para el próximo año ya que la buena temporada del conjunto de Avellaneda, pese a que no logró coronar, hizo que varios equipos posaran los ojos en algunos futbolistas que fueron claves como Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz y Enzo Copetti.

Racing y Tigre definirían el 2 de noviembre al rival de Boca en el Trofeo de Campeones

Según se dio a conocer, la posible fecha del duelo entre la Academia y el Matador es el miércoles 2 de noviembre, a partido único. Este día no está confirmado así como tampoco se dieron a conocer el lugar ni el horario en el que se disputaría.

Racing viene de quedar segundo en el torneo local ganado por Boca, quien empató 2 a 2 con Independiente, pero como los dirigidos por Gago no pudieron con River, se quedó con el trofeo de la edición 2022. En tanto, Tigre es el subcampeón de la Copa de la Liga.