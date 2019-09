Lambiris fue contundente: "La verdad que parece soñado"

El Turismo Carretera disputó ayer su segunda fecha de los playoff en Paraná, donde la carrera entregó variantes interesantes y una despedida de lujo para Omar Martínez, ya que el equipo del Gurí hizo el 1-2. El uruguayo Mauricio Lambiris con Ford alcanzó su segunda victoria dentro de la categoría, mientras que al podio lo completaron los otros representantes del Óvalo, Juan Bautista De Benedictis y Matías Rossi.

Una vez más el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos entregó un gran marco de público para la 28° visita de la categoría más popular del país.

La prueba final se puso en marcha en una tarde cálida y a pleno sol, prácticamente como fue una constante durante todo el fin de semana. La primera fila estuvo integrada por los dos pilotos más rápidos al momento de disputarse las series selectivas. Mauricio Lambiris y Valentín Aguirre picaron en punta y así se inició la acción con Mariano Werner lo hizo en la 8° posición, el uruguayense Nicolás Bonelli partió 20°, el Gurí 23° y el concordiense Martín Ponte 26°.

Rápidamente el Auto de Seguridad ingresó en la segunda vuelta tras el abandono del rafaelino Nicolás Bonelli. En el relanzamiento, Aguirre tomó coraje, fue por afuera en la curva dos y pasó a liderar las acciones, mientras que Mazzacane demostraba un buen potencial y ganaba colocaciones en el primer tramo de carrera, en tanto que el Pato Silva y Facundo Ardusso se retrasaban y perdían valiosos puntos en función del torneo.

Con el correr de los giros, Agustín Canapino y Christian Ledesma iban a la chapa y perdían posiciones. Con la carrera transcurrida ya en más de la mitad de la misma, en el 21° giros Lambiris salió bien pegado al curvón veloz, se tiró por dentro y le ganó la posición. Inclusive, hubo un toque de por medio con De Benedictis. En las próximas vueltas, Aguirre no pudo aguantar la presión y siguió cayendo en el clasificador. No obstante, el de Arrecifes corría en función del torneo ya que se fue líder de la Copa de Oro porque José Manuel Urcera terminó por detrás suyo.

Con un Lambiris escapado en la punta, el uruguayo liquidó la carrera a su favor, mientras que por detrás Rossi ganaba una posición más y se metía en el último escalón del podio. Werner también hizo un buen negocio por el torneo ya que llegó 6°. Nico Bonelli finalizó 20°, Martínez 23° y Ponte culminó 25°.

curva 07.jpg Foto UNO/Mateo Oviedo.

“La verdad que parece soñado”

A los 32 años el nacido en Montevideo, Mauricio Lambiris concretó su segundo éxito personal dentro del TC. Ante un CVE colmado, el piloto de Ford se subió a lo más alto del podio en su 72° carrera en la categoría.

“No lo puedo creer, el 1-2 del equipo y el retiro de mi ídolo, la verdad que parece soñado. Habíamos hablado con los ingenieros que Aguirre llegaba más rápido a la segunda curva y teníamos que presionarlo para provocar el error”, dijo tras el podio. Respecto a la maniobra de superación con Aguirre indicó: “Por suerte llegó y la pudimos definir a favor nuestro. Tenía mejor ritmo que él pero no alcanzaba, él se cuidaba bien y no me daba la chance de pasarlo. Casi pierdo el auto cuando me tiré y entramos los tres juntos”.

Mientras que respecto al leve toque con De Benedictis dijo: “Sin querer Johnito me toca, me pongo un poco de costado pero lo pude sacar. Estamos peleando por la copa, vamos en busca del campeonato”.

Por su parte, De Benedictis expresó: “Fue una carrera muy linda, especial con el 1-2 y el retiro del Gurí, se lo dedicamos a él. Ojalá que se de la victoria en alguna de las tres que quedan. Me toca justo Valentín en la cola, me voy en trompo pero me acompaña con el auto y me evita el trompo, por lo menos de lo que yo percibí era un toque que no estaba bien, pensé que me iba a devolver el puesto pero consulté con la radio y no era así”.

El tercero, Marías Rossi contó: “Hubiese estado bueno descontar un poco más en el campeonato pero fue positivo lo que sumamos. Una buena carrera, sumamos bien, faltó un poco al principio pero tuvimos buen ritmo, fuimos competitivos.

A su vez, Mariano Werner que concluyó en los puestos de vanguardia, precisó: “Felicito una vez más al Gurí y a toda su gente, ha demostrado ser un gran deportista y le dio mucho al automovilismo. Me voy un poco triste porque podíamos irnos con muchos más puntos pero la sacamos barata, ahora a trabajar, los rivales están competitivos. No vamos a aflojar, nos falta un poco en el motor, hay que pelearla, nos hemos recuperado de muchas de estas”.