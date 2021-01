Lali González: "Competir y no dejar de intentar algo más"

González, campeona de la Liga como jugadora, dijo que Rocamora “apuesta a estar a nivel”. “Queremos competir y hacer lo mejor de acuerdo a nuestras posibilidades y no dejar de intentar algo más. Sin desesperación y con mucho trabajo, tratando de buscar lo máximo en cuanto a los resultados. Pero también siendo consientes de las capacidades que tenemos dentro del equipo y lo que podemos llegar a dar”, analizó la referente del equipo Rojo.

Lali dijo que uno de los “puntos” principales que busca la instituciones es estar para contagiar al resto y seguir consolidando una base para los años que vienen. “Buscamos tener un lineamiento general desde la Primera hacia las inferiores y las Mini y que el club haya podido estar de pie de todo esto y de la forma en la que estuvo, la verdad nos pone muy contento. Nos han brindado todo durante la pandemia y ahora devolviendo un poco de todo eso para seguir sosteniéndola. Estar es importante para ese proceso sin buscar resultados de manera alocada, sino buscando el desarrollo de las chicas e ir mechándolas con algunas mayores y así llevándolas de la mano”, expresó con respecto a la estructura del club.

Rocamora comenzó la pretemporada la semana pasada con un nutrido grupo de jugadoras y para Lali es parte de la idea no solo para que vayan sumando experiencia sino que también para evitar cualquier situación externa como los contagios que pueden llegar a reducir el plantel. “Hablamos con el cuerpo técnico sobre la satisfacción de tener esa predisposición sobre todo de las más chicas que siempre están al pie del cañón. Somos numerosos porque nunca han dejado de sorprender en cuanto al compromiso. Por eso empezamos con el plantel de Primera y la Sub 19. Trabajamos juntas. La realidad es que hay compromiso sabiendo que entran 12 y viajan 12, pero también entendiendo que necesitamos de todas por lo que está pasando. Van a estar todas en lista, esperemos que no se enferme ninguna o que tengan que estar aisladas, pero si sucede van a tener que saltar a la cancha todas las juveniles a la cancha. Por eso las estamos preparando de la misma manera a todas”. explicó la entrenadora que comenzará la competencia el 12 de febrero.

Por otra parte González señaló que la forma de disputa de los 10 equipos será los fines de semanas o puede variar de acuerdo a cada club y que falta confirmar como será la definición.