La vista puesta en el segundo Mundial

El 18° Campeonato Mundial Master de natación, a celebrarse en la ciudad de Gwangju, Corea del Sur, del 12 al 28 de agosto, contará con una única presencia entrerriana, ya que la nadadora de Estudiantes Susana Barbosa será parte de la cita internacional que organiza la Federación Internacional de Natación (FINA) y la Federación Surcoreana de este deporte.

A los 62 años la paranaense cumplirá con el sueño de muchos deportistas de ser parte de una cita de estas características. “Yo hace dos años que soy federada, es de decir que estoy compitiendo, y ahora me estoy yendo Natación a Corea del Sur para estar en el Campeonato mundial”, expresó Barbosa, y contó luego en qué pruebas se presentará: “Yo me voy a estar presentando en los 400 combinados, 200 combinados, 400 libres y 50 espalda. Hay una más, pero no me acuerdo”.

La preparación va variando de acuerdo a la competencia que se tenga por delante. “Nunca es la misma de siempre porque entreno para el Argentino y termina una etapa. Ahora arranqué con los macrociclos para este campeonato. Nunca es la misma preparación, para nada, es otra”.

Para Susana Barbosa este será su segundo Mundial, con lo cual llega con algo de experiencia a la cita asiática. “Este es mi segundo Mundial ya que el primero fue en Budapest, donde me fue muy bien. Terminé sin medalla, pero gané una de las series. Uno no va a ganar, ni tengo posibilidades de ser campeona del mundo.

Pasa porque me gusta competir. Si nado y entreno es para eso. Quedé ranqueada número 15 en los 400 combinados y eso fue todo, nada más”, explicó, y aclaró algo que ella misma puso en las redes sociales y que fue mal entendido por algunos. “Me injuriaron en la redes los otros días porque yo puse que había sido top ten en la carrera de Orlando, Estados Unidos, que fue el año pasado, pero en realidad lo que quise decir es que quedé dentro de las 10. Fui octava, pero eso no quiere decir que sea top ten FINA, que es otra cosa”.

Respecto de sus metas, la nadadora del CAE comentó: “La verdad que ahora no sé, porque es otro Mundial y todos los mundiales y las carreras son distintas. Por ejemplo en Orlando nadan libre porque las norteamericanas nadan libre, así que tuve que cambiar un poco mi estrategia en las carreras. Esperaría que nadie se presente, pero las argentinas campeonas de mi categoría van todas, así que es un grupo muy pequeño de argentinos, pero justo son todas de mi categoría, y bueno, bienvenido sea que estemos las argentinas representando al país. Somos un grupo no tan grande, algo más de 20 y de Entre Ríos soy la única representante y de mi categoría van al menos tres campeonas que seguro me van a ganar”.

“No sé si significa algo. Significa el hecho de estar en un Mundial. Yo no tomo mucha conciencia de eso”, cerró.