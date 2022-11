La violencia obligó a suspender el fútbol diamantino

EN MAYO SE HABÍA SUSPENDIDO

“Lamentablemente se suspendió la fecha de la Liga diamantina de fútbol de este fin de semana en todas las categorías por actos de violencia”, informó en DiamanteFM, su presidente Juan Ramón “loqui” Gallo.

“Recibimos un petitorio de los árbitros, que han venido sufriendo agresiones verbales y lesiones físicas durante el desarrollo de los partidos o en la finalización de los mismos. Estas manifestaciones se extienden a las redes sociales a través de amenazas personales”, detalló.

“La Liga diamantina respalda esta medida apoyando la moción de los árbitros, consideramos que no se puede permitir ni avalar la violencia en ninguna de sus formas. Todos los clubes están representados en la comisión de la Liga. Es una sanción que establece el Tribunal de penas, contratado por nosotros, y que se trasladan desde Paraná a nuestra ciudad para retirar las planillas con los informes de cada partido. En su reglamento, hay un artículo puntual que sanciona con entre 5 y 15 fechas para este tipo de comportamiento, y hasta de 1 a 5 años”.

“Asimismo, existe una denuncia policial hacia una mujer que agredía a un árbitro con actitudes físicas y audios”. “Buscábamos alguna alternativa para no parar el fútbol y no permitir que los violentos se salgan con la suya, pero no encontramos justificativos ante estos hechos”, lamentó el dirigente.

“El sábado pasado los jugadores de la sub 17 se agredieron mutuamente y casi se provoca una batalla campal, esto nos lleva a la reflexión ya que son deportistas que se están formando, son unos pocos que se quieren hacer notar y perjudican a sus compañeros y al deporte diamantino, también lo hemos notado en el fútbol femenino”.

“No está pasando sólo en el fútbol, la sociedad en general está agresiva”. “Hay que parar la violencia en el fútbol y en las canchas para poder disfrutar de este hermoso deporte que tanto convoca“, remarcó Gallo.