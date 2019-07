La última locura de Furios

Después de su ciclo en Atlético Paraná Iván Furios analizó la posibilidad de prolongar su carrera como futbolista o dar por finalizada su etapa. El Pelado tenía ganas de seguir saliendo a un campo de juego, pero a los 40 años no quería trasladarse lejos de su ciudad natal. Aunque recibió un llamado que lo sorprendió y que lo llevó a modificar sus planes. Desde Bahía Blanca le ofrecieron al marcador central formar parte del plantel de Olimpo para competir en la próxima temporada del Torneo Federal A. El Aurinegro, que viene de sufrir dos descensos en forma consecutiva, quiere resurgir y recuperar terreno. Para eso planifica un equipo competitivo con la presencia de futbolistas que son queridos por el hincha.

También apostó a la experiencia de un entrenador con un amplio conocimiento en el ascenso como Sergio Lippi. “Salió algo que no estaba en los planes”, se sinceró Furios, en diálogo con Ovación. Sin embargo en el Aurinegro vivió momentos que lo marcaron a flor de piel. En la citada localidad del sudeste de la provincia de Buenos Aires forjó grandes amistades. Por eso él, y su familia, aceptaron la propuesta. “Tuve una charla con el presidente nuevo (en referencia a Alfredo Dagna) y con el técnico (por Sergio Lippi). También lo hablé con la familia. La idea no era irse lejos, pero sin dudas Olimpo es un club al que le tengo un aprecio diferente a los demás. Había ofertas para continuar cerca, pero me convenció lo de Bahía Blanca porque tengo mucha gente conocida”, remarcó.

Luego agregó: "El club estuvo desordenado con la gestión anterior, pero hablé con el presidente que se hizo cargo y que es quien estaba cuando llegué en mi primer ciclo en el club. Quiere hacer un buen proyecto y todo eso motilas categorías y eso es fundamental. No es que va a afrontar una división que no conoce. Eso es importantísimo", valorizó.

“Hasta que no se diga cómo se jugará el campeonato no quiero hablar porque primero se habló de dividirlo en dos zonas y ahora se habla de tres zonas. La próxima semana habrá reunión en el Consejo Federal para definir la forma de disputa y a partir de ahí prepararemos la cabeza. Hoy por hoy estoy enfocado en el inicio de la pretemporada”, finalizó. va. Además mi familia me sigue la locura que tengo de seguir jugando y eso fue fundamental más allá de lo futbolístico”, resaltó. El respaldo de su hogar fue determinante para proyectar un nuevo ciclo en Olimpo.

“Me conocen y sabían que tenía ganas de jugar. Nos sorprendió lo de Bahía Blanca y va a servir como una excusa de ir a Bahía Blanca y salir a ver gente amiga que es como familia. Por eso la negociación con la dirigencia fue rápida porque los dos queríamos llegar a un acuerdo. Tal vez mis viejos no querían que me vaya tan lejos, pero también me entienden la pasión con la que vivo este deporte”, dijo. El Pelado mencionó que, probablemente, esta será su ultima locura en una cancha. Aunque no lo afirma: “Creo que sí. Aunque mi esposa no me cree más porque hace como cinco años que le vengo diciendo ‘es el último año’ y ya no me cree más (risas). “Si es la última locura, que sea, pero no me digás más porque cada vez que lo decís continuás jugando” me recuerda”, agregó. De lo que sí es está convencido Furios es que, en Olimpo, le pondrá fin a su carrera.

Por eso no es una misión más la que asumirá en el Aurinegro. a"Es un desafío muy importante y personal por lo que tengo que rendir porque soy autoexigente conmigo mismo. El Federal A es una categoría que no es para nada fácil, vamos a tener un clásico de la ciudad con Villa Mitre que se va a vivir con muchísima intensidad y esas cosas te hacen vivir. Pero sabemos que quieren hacer las cosas bien. Y cuando eso sucede eso, motiva", subrayó. Olimpo buscará despegar rápidamente del Federal. Para eso comenzó a planificar un plantel con nombres importantes para la divisional y otros con pasado exitoso en la entidad. "Hay varios jugadores que han estado en el club y tienen ganas de estar nuevamente. Se suma Nahuel Benítez, que es de Concordia, tiene 29 años, estuvo en el plantel con el que ascendimos a Primera y ya tiene mucha experiencia. El técnico es muy capaz, muy conocido en Paraná por su paso en Patronato,muy inteligente porque conoce a jugadores de toda