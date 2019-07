La última jornada arrojó a los mejores en cada categoría

El fin de semana se desarrolló la jornada de cierre en el Torneo Dos Orillas Damas de hockey sobre césped, certamen que organizaron de manera conjunta las Asociaciones de este deporte de Santa Fe y Paraná. La mayoría de las definiciones se dieron el sábado, mientras que para el domingo quedó el plato fuerte con la finalísima de la Copa de Oro de Primera División. Allí estuvieron frente a frente dos equipos santafesinos: Náutico El Quillá y La Salle. La corona quedó para el primero de los nombrados, que ganó 5 a 2 y sumó de esa forma su cuarta consagración de manera consecutiva (Dos Orillas 2016, Dos Orillas 2017, Clausura 2018 y Dos Orillas 2019) y el tercer Dos Orillas en fila.

Al término del encuentro, Ariel Pérez Carli, entrenador de Las Tiburonas afirmó: “Fue un partido que arrancamos jugando muy bien en posición y posesión pero con algunos errores que lo solucionamos en el segundo tiempo y ahí se hizo la diferencia en el marcador. Ambos tuvimos llegadas, algunas más por desacoples que era lo que nos preocupaba. Pero lo llevamos adelante y se marcó la diferencia”.

El orientador táctico manifestó una de las virtudes de su equipo: “El Quillá tiene un ADN ofensivo muy bueno. No sólo en la calidad técnica, sino también en el hambre de gol que demuestran. Cuando hay que atacar, todo el equipo se enfoca en que la bocha termine en destino y eso es fundamental”.

Para la Asociación Paranaense, la deuda quizás fue no haber podido meter un equipo en la definición principal, ya que en las semifinales los protagonistas fueron exclusivamente de Santa Fe.

Por otra parte, en otra de las definiciones de Primera División, la línea Blanca de Primera del club Talleres de Paraná se consagró en la Copa de Bronce. Tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, el CAT superó a El Quillá B en la definición por penales (4-3) en el encuentro disputado en la cancha del elenco santafesino. El tanto de Talleres, que había eliminado a Capibá RC en semifinales, fue anotado por Micaela Humoffe.

Tras el título la capitana Natalia Torres se mostró muy feliz por el título obtenido y aseveró que “a pura garra y corazón, este equipo jamás bajó los brazos. Muchas veces teniendo que ser pocas, las ganas de ir para adelante siempre fueron nuestro impulso hasta acá, nuestra primera final en el Dos Orillas”.

En el mismo marco, agregó que “habiéndonos quedado con el sabor amargo de haber perdido en Reserva, ésta tenía que ser nuestra revancha y así fue. Estamos felices y creemos que es un premio al esfuerzo y la constancia de este grupo”.

Por último, Torres destacó el acompañamiento de toda la familia de Talleres y dejó un emotivo mensaje: “No caminamos solas, tenemos un gran cuerpo técnico que nos banca y sobre todo las personas que desde afuera nos alientan desde el primer día. Esto es por todo ustedes y hoy podemos decir que somos campeonas”.

Los resultados. Los partidos en cada una de las definiciones arrojaron los siguientes marcadores:

Copa de Oro, Primera División: El Quillá 5-La Salle 2 (final); Banco Provincial 4-Santa Fe RC 1 (3° y 4° puesto); Hípico de Concordia 1-Talleres Rojo 0 (5° y 6°); Rowing Azul 1-Estudiantes Negro 0 (7° y 8°). Reserva: El Quillá 3-La Salle 2 (final); Santa Fe RC 3-Talleres Rojo 0 (3° y 4°); Estudiantes Negro 2-Rowing Azul 0 (5° y 6°); Hípico Concordia 2-Banco Provincial 1 (7° y 8°). Sub 18: Hípico de Concordia 2-Talleres Rojo 0 (final); El Quillá 1-Estudiantes Negro 0 (3° y 4°); Santa Fe RC 3 (6)-Banco Provincial 3 (5) (5° y 6°); Rowing Azul 5-La Salle 1 (7° y 8°). Sub 16: Hípico de Concordia 4-Santa Fe RC 1 (final); Estudiantes Negro 2 (4)-Talleres Rojo 2 (2) (3° y 4°); Banco Provincial 3-Rowing Azul 2 (5° y 6°); La Salle 2 (4)-El Quillá 2 (2) (7° y 8°). Sub 14: Santa Fe RC 3-El Quillá 2 (final); Banco Provincial 2-Estudiantes Negro 1 (3° y 4°); Talleres Rojo 3 (6)-Hípico de Concordia 3 (5) (5° y 6°); Rowing Azul 1-La Salle 0 (7° y 8°). Sub 12: Estudiantes Negro 1-Santa Fe RC 0 (final); El Quillá 1-La Salle 0 (3° y 4°); Hípico de Concordia 2-Banco Provincial 0 (5° y 6°); Talleres Rojo 3-Rowing Azul 0 (7° y 8°).

Copa de Plata, Primera División: CRAI 8-Paraná Hockey 3 (final); Alma Juniors 3-CRAR 1 (3° y 4°); Universitario 3-Estudiantes Blanco 2 (5° y 6°); Paracao 0 (4)-Universidad del Litoral 0 (3) (7° y 8°). Reserva: CRAI 1-Paracao 0 (final); Paraná Hockey 1-Estudiantes Blanco 0 (3° y 4°); Alma Juniors 3-Unión Agrarios Cerrito 1 (5° y 6°); Universitario 1 (5)-CRAR 1 (4) (7° y 8°). Sub 18: Alma Juniors 5-CRAR 3 (final); Paracao 1-Paraná Hockey 0 (3° y 4°); Unión Agrarios Cerrito 1 (6)-Universitario 1 (5) (5° y 6°); CRAI 1-Estudiantes Blanco 0 (7° y 8°). Sub 16: Alma Juniors 3-Paraná Hockey 2 (final); Paracao 1-CRAR 0 (3° y 4°); Unión Agrarios Cerrito 6-Estudiantes Blanco 0 (5° y 6°); Universitario 1-CRAI 0 (7° y 8°). Sub 14: Alma Juniors 2-Paracao 0 (final); Unión Agrarios Cerrito 4-CRAI 0 (3° y 4°); Paraná Hockey 2-CRAR 0 (5° y 6°); Universitario 2 (3)-Estudiantes Blanco 2 (2). Sub 12: CRAI 1-Alma Juniors 0 (final); Paracao 2-Unión Agrarios Cerrito 1 (3° y 4°); Paraná Hockey 3-CRAR 0 (5° y 6°); Universitario 1-Estudiantes Blanco 0 (7° y 8°).

Copa de Bronce, Primera División: Talleres Blanco 1 (4)-El Quillá B 1 (3) (final); Colón (SF) 2-Capibá RC 1 (3° y 4°); Argentino de San Carlos 2-Tilcara 1 (5° y 6°); Atlético Franck 1 (5)-25 de Mayo de Victoria 1 (4) (7° y 8°). Reserva: El Quillá B 2-Talleres Blanco 1 (final); Atlético Franck 0 (2)-Capibá RC 0 (1) (3° y 4°); Económicas/UNER 2-Colón (SF) 0 (5° y 6°); Tilcara 3-Argentino de San Carlos 1 (7° y 8°). Sub 18: Tilcara 2-Colón (SF) 1 (final); Atlético Franck 4-Talleres Blanco 1 (3° y 4°); Rowing Blanco (5°). Sub 16: Atlético Franck 4-San Benito 2 (final); Colón (SF) 3-Tilcara 0 (3° y 4°); Talleres Blanco 1-Argentino de San Carlos 0 (5° y 6°); El Quillá B 3-Rowing Blanco 0 (7° y 8°). Sub 14: Colón (SF) 1-Atlético Franck 0 (final); San Benito 3-El Quillá B 0 (3° y 4°); Rowing Blanco 0 (3)-Talleres Blanco 0 (2) (5° y 6°); Argentino de San Carlos 5-Tilcara 0 (7° y 8°). Sub 12: Colón (SF) 3-El Quillá B 0 (final); Rowing Blanco 0 (3)-Talleres Blanco 0 (1) (3° y 4°); San Benito 3-Tilcara 0 (5° y 6°).