La UER debutó con un triunfo en el Seven de la República

Prensa Seven de la República

Entre Ríos comenzó con su participación en la 38° edición del Seven de la República con una victoria. El Seleccionado A de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) venció 26 a 5 a Nordeste en el predio El Plumazo. El juego se disputó en el marco del Grupo 4, Zona Campeonato. Los puntos fueron producto de tries apoyados por Gastón Caire; Joaquín Maiztegui; más dos tries penal.