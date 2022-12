La UER conquistó la Copa de Plata del Seven de la República

Entre Ríos acarició el pase a las semis de la Copa de Oro. Esto no empañó el buen fin de semana para la UER. “Nos propusimos jugar semis de copa de oro o final de Copa de Plata. Por eso no bajamos los brazos. Ante una derrota tan dura el equipo podía claudicar, pero no sucedió así. Jugamos y conquistamos otra copa de plata”, subrayó.

El conjunto provincial presentó un recambio importante dentro de su estructura. “Hay equipo de entre Ríos para rato”, aseveró Maiztegui, uno de los mayor recorrido en el Seven de la República. “Disfruto cada vez más jugar este torneo. No quería que termine el partido. Quería seguir jugando. Si podía, jugaba tres partidos más. Eso está buenísimo”, señaló.

Festejo.

Entre Ríos B celebró este domingo sus primeros triunfos en el Seven de la República. En primer instancia venció 31 a 0 a Austral. Luego le ganó 21 a 17 a Andina. En tercer instancia superó 26 a 5 a Jujuy. De esa manera finalizó en el 25° escalón.

Otros resultados.

La Copa de Bronce fue para Santiago del Estero. Se ubicó en el noveno escalón al derrotar 19 a 7 a Sur. Por su parte, el salto de nivel fue para Tierra del Fuego. El seleccionado fueguino conquistó el ascenso al vencer 14 a 7 a Salta. Por su parte, Lagos del Sur retrocedió un casillero al descender a la Zona Ascenso. Perdió su plaza en la Zona campeonato al caer en el juego decisivo ante San Juan, por 21 a 5.