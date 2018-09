La Topadora va por la gloria

Una gran oportunidad tiene por delante el luchador paranaense Bruno Sosa, actual monarca de K1. Es que el 22 en Salta se las verá con el local Francisco Sallent en un combate que tendrá en juego el Título Sudamericano de muay thai de la WKC. Se cayó Nicolás Salas por lesión y apareció la chance.

Los entrerrianos, que están siempre listos, dijeron que sí. "Salió de golpe gracias a Cristian Bosch ya que nosotros somos partes de su escuela y él nos tuvo en cuenta. La pelea era contra Nicolás Salas quien se lesionó. Nos tuvo presentes porque sabe que siempre estamos preparados. Le dijimos que sí obviamente. Nos enteramos el mates y el miércoles se cerró todo", contó Alan Preisz, el entrenador de La Topadora quien no dudó en confirmar que aceptaron porque enfrente habrá un gran peleador. "Es lo que nos gusta que nos toqué. Vamos por una de las tantas federaciones, pero acá lo importante es el rival que es Francisco Sallent que es el dueño de casa, es quien organiza, un argentino que estuvo mucho tiempo afuera en Europa y Tailandia. Hizo toda su carrera allá. Son los desafíos que valen, más allá de la federación. El rival es lo que importa porque es bueno".

El tiempo no es el ideal. Hubo poco tiempo para afinar detalles más allá que se venía entrenando de cara a noviembre. En este sentido Preisz dijo: "Acá lo más importante es estar entrenando y siempre preparado. No es el tiempo ideal, pero fueron 10 días y ahí doblamos el volante y ajustamos para ese lado. Igualmente estábamos entrenando duro porque en noviembre Bruno tiene otro compromiso importante. Esto va de la mano y aprovechamos el envión porque es un título de visitante y ante uno bueno".

Bruno Sosa es monarca en K1, cinto que defiende en noviembre. Pero antes tendrá una dura batalla en el mundo del muay thai. "Es una oportunidad que no se puede desaprovechar y la que siempre esperamos. Más allá del título es poder pelear con una persona destacada, alguien que estuvo afuera y que luchó afuera. Tiene carrera. Estando en Tailandia mamó lo mejor, vimos peleas y es un peleador bueno".

Respecto de la preparación, psicológica más que nada, Bruno expresó: "Veníamos preparados para la pelea de noviembre donde defendemos nuestro título. Estábamos enchufados, pero esto es como un golpe. Estamos preparados mentalmente para afrontar esto. Mi idea es brindar todo y hacer todo. Me gustaría dar una buena pelea".

"Dejar una buena imagen es importantísimo porque al fin y al cabo lo que nosotros hacemos es un show, entonces hay que brindar una buena pelea. No hay que quedarse en las chicanas reglamentarias y hacer un espectáculo que nadie quiso ver. Es un desafío y nos gusta. Ya le tocó a Giuliana Cosnard y ahora le toca de nuevo a Bruno, siempre de visitante y frente a los buenos. Estos son los títulos que realmente tienen valor", insistió el entrenador.

"Después tenemos que defender el título de k1 y en teoría es un mano a mano con el Tata Martino. Ya nos estamos preparando para eso también. Quien lo quiere retar a Bruno es quien había dejado vacante el título. Martino es un peleador bueno y ya lo hizo en WGP. Me gusta el estilo de pelea y me gustaría enfrentarme porque me tengo fe y sé que puedo hacer una buena pelea frente a él".

DA CLASES. Bruno Sosa además de luchar y atender su carrera se enfocó hace unos días en un nuevo proyecto y llevó el muay thai y el kick boxing al Atlético Neuquén Club. Los entrenamientos son los lunes, miércoles y viernes de 20 a 21:30.