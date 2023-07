La Sub 15 de Atlético Litoral de María Grande levantó la copa del Torneo Amistad

El estadio de Crespo fue sede de la final de vuelta del Torneo Amistad de Liga de Fútbol de Paraná Campaña categoría sub 15. El triunfo fue para María Grande

El estadio Don César Bione de Crespo fue sede de la final de vuelta del Torneo Amistad de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña en categoría Sub 15. El equipo del club Atlético Litoral de María Grande se consagró campeón tras vencer a su par del club Atlético Sarmiento, de la localidad anfitriona. Tras el triunfo, el equipo mariagrandense volvió a su ciudad y los festejos coparon las calles, con caravana y concentración frente al tradicional reloj, símbolo de la localidad.

Darío Duarte, director técnico del equipo ganador habló con UNO: "Hace siete años estoy trabajando en Atlético Litoral con un proyecto específico, con el crecimiento de los chicos año a año, además se sumaron muchos jugadores y también desde el club incorporaron nuevos profes, en base a este conjunto de cosas los infantiles crecieron mucho. Los triunfos siempre coronan el trabajo que se hace, no es casualidad, mucho menos en fútbol. No es simple ganar, pero si se acompaña con mucho trabajo, si los chicos entienden que tienen que entrenar, tener ganas de jugar siempre y tienen disciplina, los grupos inevitablemente van creciendo en el juego", indicó.

El DT habló de la actualidad y de la importancia del deporte para los niños y adolescentes. "Acá se brinda mucha contención y se genera en los chicos el sentido de la responsabilidad pero también tratamos de inculcarles valores. Se genera amistad, se hacen lindos grupos, los chicos no sólo entrenan, también se juntan a comer, a jugar al truco, a pasar un rato. Siempre les decimos que tienen la posibilidad de llegar a ser muy buenos jugadores, pero que vale más en la vida que sean buenas personas", consideró.

El estadio de Crespo fue sede de la final de vuelta del Torneo Amistad de Liga de Fútbol de Paraná Campaña categoría sub 15. El triunfo fue para María Grande

Club Atlético Litoral tiene en promedio 35 jugadores por categoría en inferiores y va desde la sub 7 a la sub 15. Con los años, a los locales se fueron sumando chicos de Estación Sosa, Cerrito y de las colonias. "Los clubes de Paraná Campaña en general, en los últimos años, le empezaron a dar gran importancia a las inferiores y eso se ve plasmado. Hay chicos de un mismo club jugando en primera división. En nuestro club en particular el 90% de los chicos del club está jugando en primera, y eso un poco tiene que ver con que el equipo de profesionales trabajamos con todos los grupos, conocemos los jugadores y tratamos de darles oportunidades para que vayan cumpliendo sus objetivos", sostuvo el entrevistado.

Respecto de los festejos del sábado por el triunfo, destacó no sólo el acompañamiento de la familia, también de los vecinos de María Grande que al llegar al caravana de los campeones salían a las veredas a aplaudir y saludar.

"Tuvimos la suerte de ganar los dos partidos, Los chicos merecieron salir campeones, más allá de que felicitamos a los subcampeones, creo que en el duelo de los dos partidos merecimos ganar. Acá se lo vive de una manera muy linda, la familia acompaña, el pueblo. Festejamos mucho en Sarmiento y al llegar a la entrada de la ciudad, muchísima gente nos estaba esperando. Fue emocionante. En otros lugares no se vive así. El acompañamiento es fundamental", concluyó.