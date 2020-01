La sorprendente declaración de Pep Guardiola

El entrenador de Mancheste City de Inglaterra, Josep Guardiola, no escondió su fastidio por la seguidilla de encuentros que asumen los equipos del reino unido en el calendario y solicitó la eliminación de uno de los torneos de dicho país.

“En Inglaterra no hay tiempo para practicar, así que no podemos entrenar. Solamente puedes intuir cómo está cada jugador”, explicó fastidiado el español quien remarcó que en el resto de las ligas de Europa hay más tiempo de descanso. “Tenemos un partido por semana durante mucho tiempo y después comenzamos a tener dos o tres por semana. Tenemos dos partidos en dos semanas y, luego, 72 en una misma. Es un poco extraño”.

En Inglaterra se juega la liga, la FA Cup y la Copa de la Liga, además, está la Community Shield, que mide a los campeones de los dos primer torneos. También están los torneos internacionales: la Champions League y la Europa League.

El ex director técnico del Bayern Múnich y del Barcelona, fue consultado por las lesiones de futbolistas como Harry Kane y Marcus Rashford, habituales en la selección inglesa que tiene por delante la Eurocopa este año. “Con esta cantidad de partidos, los jugadores se desmoronan. No me sorprende. Lo siento mucho por Kane y por Rashford. Las autoridades deberían reflexionar sobre ello, pero todos los directivos se quejaron y no les importa. Descanso de solo dos o tres días, una y otra vez. Los jugadores sufren”, insistió.

La solución que propuso Guardiola para que el calendario no sea tan agotador fue borrar la Copa de la Liga: “Eliminen esta competición. Así habrá menos partidos, menos competiciones, menos equipos, más calidad y menos cantidad. La gente puede vivir sin fútbol por un tiempo. Esto es demasiado”.

El español aseguró que los fans podrán disfrutar así de otras actividades, como el cine, el teatro o incluso el show de fuegos artificiales que habrá en el barrio chino durante una de las semanas de febrero.