Iniciar la serie como local lo obligaba a obtener una diferencia para trasladarse posteriormente a territorio enemigo con mayor tranquilidad. Atlético Paraná no logró el propósito de golpear a Sportivo Belgrano de San Francisco en el estadio Pedro Mutio. El Rojiblanco se tuvo que conformar con no perder en el encuentro que abrió una de las series correspondientes a la segunda fase de la reválida del Torneo Federal A . "La serie no está cerrada", remarcó Pablo Lencioni, en diálogo a Ovación.

El capitán del elenco de barrio San Martín no escondió la bronca por no haber obtenido la victoria. "Queríamos ganar de local para ir a jugar con un resultado favorable en San Francisco. No se dio, pero rescatamos que en desventaja en el marcador nos animamos a buscar el empate, lo conseguimos rápido. Con nuestras armas vamos a ir a definir la serie de visitante", apuntó.

Si bien Atlético Paraná no pudo desplegar su mejor juego, gozó de situaciones ofensivas en el área visitante. "Desperdiciamos opciones de riesgo en la etapa inicial que si las capitalizábamos hubiera sido otra la historia", interpretó. "Sportivo Belgrano es un gran rival que nos supo presionar, pero también tuvo momentos en lo que nos esperó y jugó al error nuestro. Hicieron un buen trabajo, nosotros no nos desesperamos cuando estuvimos en desigualdad en el resultado. La idea era ganar, pero la serie no está cerrada", reiteró

Uno de los motivos por el cual el nivel de juego del Decano sufrió una merma fue el planteo que realizó el conjunto cordobés. A la vez el elenco dirigido por Fernando Benítez sufrió la imprecisión en el manejo del esférico.

"Por momentos el rival nos incomodó un poco en la salida en algunos pasajes. Después se cerraron bien y no presionaron. Podíamos salir jugando, pero no fuimos precisos porque no tuvimos una buena noche. Si no, hubiera sido otra la historia. Son aspectos que tenemos que corregir de cara al partido del domingo. Asimismo podemos jugarle de igual a igual a cualquiera y podemos cerrar la serie de visitante", subrayó.

El pasado domingo Atlético Paraná lastimó a Sportivo Belgrano con pelotazos a espaldas de los marcadores de punta cordobeses. La obligación por jugar en su casa llevará al Verde a brindar mayores espacios en defensa. "Somos un equipo que tenemos muchas chances en todos los encuentros. Si convertimos en los primeros minutos será otra la historia", se entusiasmó Lencioni.

La terna. Carlos Córdoba, de Santa Fe, fue designado para dirigir la visita de Atlético Paraná a Sportivo Belgrano. Mariano González y Enzo Silvestre, también de la vecina capital provincial, completarán la terna.