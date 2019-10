"La sensación que queda es gusto a poco"

Kumagaya.— El entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma, admitió ayer que la participación en el Mundial de Japón le dejó “gusto a poco”, aunque se mostró esperanzado por el futuro del rugby argentino. El último partido del seleccionado nacional en el certamen mundialista, fue también el último en la Selección de Juan Manuel Leguizamón, quien anunció su despedida.

“La sensación que queda es un gusto a poco”, afirmó Ledesma, luego del triunfo de Los Pumas sobre Estados Unidos por 47-17 que clasificó al equipo para el Mundial de Francia 2023, aunque no logró el objetivo de avanzar a los cuartos de final del certamen que se disputa en Japón.

“Duele no haber podido avanzar hacia la siguiente fase, pero sí que hay un futuro esperanzador para el rugby argentino”, añadió el entrenador en la conferencia de prensa que ofreció luego de la victoria.

Argentina quedó eliminada del torneo, y por primera vez desde el campeonato de 2003 no accedió a cuartos de final. Ledesma, de 46 años, recordó que el primer objetivo que tenía era el de clasificar. Sin embargo admitió: “Nos damos cuenta que no llevamos a la cancha todo lo que habíamos practicado”.

En tanto el capitán de Los Pumas, Pablo Matera, destacó la potencia que tiene el plantel.

“Era importante irnos de Japón llevando a la cancha lo que veníamos preparando. Hoy se vio mucho de eso. Confiábamos en lo que habíamos preparado. No pudimos dar nuestro mejor juego en los tres partidos anteriores y en este salió bastante de todo lo que teníamos planeado”, expresó el tercera línea argentino.

El mendocino, que no seguirá jugando en Jaguares y en Los Pumas, añadió que “muchos chicos debutaron con esta camiseta y lo hicieron como si ya hubieran jugando muchas veces. La base de jugadores es muy buena, los chicos que se sumaron son tremendos jugadores”.

Por su parte, Juan Manuel Leguizamón se despidió ayer de Los Pumas.

“Mi equipo me hizo pasar días increíbles, fueron tres o cuatro días muy intensos. Fue todo un placer, pero por momentos también se hizo difícil porque se mezclaban muchas cosas, pero todos se brindaron y se entregaron para darme cuatro días increíbles por mi último partido”, señaló.

Tras la victoria ante el conjunto estadounidense, Leguizamón indicó además: “Fueron 15 años de vivir el sueño de muy chiquito. La vida es así y llega el momento en que hay que soltar. Es duro, pero hay que seguir adelante”.

“Traté de disfrutar cada minuto, cada día del Mundial. Fue difícil por otro lado, porque nos pasó lo de no clasificarnos cuando habíamos trabajado mucho para eso, pero es importante sacar todas las experiencias y aprender de esto para hacer un gran mundial en Francia 2023”, agregó.

El triunfo. La diferencia en el marcador se empezó a notar a partir del minuto 18 cuando Nicolás Sánchez anotó el primer try. En la vuelta al equipo titular, el tucumano alcanzó los 80 caps y fue protagonista en jugadas decisivas. Por ejemplo, en una de las siguientes arriesgó un kick de zurda que Joaquín Tuculet convirtió en try. Diez minutos después, el fullback formado en Los Tilos firmó su doblete.

Durante la primera etapa el equipo mostró mejoras en diferentes aspectos del juego, pero Blaine Scully sobre el cierre hizo un llamado de atención con un try entrando por derecha. Apareció Juan Cruz Mallía, que como segundo centro anotó dos tries y generó la jugada para que Jerónimo de la Fuente apoyara el de él. Fue el que más metros ganó, el de más quiebres y elegido Man of the Match. Hizo lo propio Bautista Delguy, que dejó una perlita corriendo casi 60 metros desde el propio in-goal en una jugada que por poco no derivó en puntos. También Santiago Carreras, siempre picante, incluso hasta para jugar rápido un line-out; y Mayco Vivas, muy efectivo esta vez en los tackles.

Ellos son algunos de los nombres de la camada incipiente que tuvo una destacada tarde en Kumagaya. A los seis tries mencionados se le sumó el de Gonzalo Bertranou cuando quedaban diez minutos. El entrenamiento invisible que llevó a cabo en Buenos Aires durante este tiempo y el día que estuvo con el plantel en Japón tuvo un premio. En medio del vendaval, Estados Unidos logró descontar a través de Scully, nuevamente, y de Lasike para que el tanteador final marcara el 47-17.