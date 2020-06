La Selfie: Viejo Lobo, el locutor del pueblo

Su relación con el deporte comenzó arriba de una bicicleta. Fue ciclista en sus primeros años y luego tuvo un paso por el duatlón. Corrió un par. En la actualidad y hace unos años su deporte es la pesca deportiva de embarcado y costa. Pablo, locutor, es organizador de torneos de pesca l, maratones de calle y aventura, duatlón rural y triatlón en Villa Urquiza y Valle María

Como profesional de la comunicación se inició como locutor oficialmente en FM Litoral un 2/12/1982 y pasó por FM Ciudad, LT 14. Como periodista gráfico trabajó en El Diario y Diario La Acción durante muchos años. Como productor hoy realiza sonido para eventos deportivos, sociales, cumple y distintos show. Tiene tres hijos: Paula, Francisco y Gonzalo, hijos del corazón también Caty, Alex y Eric.

Pablo es muy reconocido en la provincia y entre sus grandes clásicos de la conducción y animación se destacan dos grandes pruebas como el Maratón Hernandarias-Paraná y ahora Villa Urquiza-Paraná y el Triatlón Internacional de La Paz. Su voz potente y su carisma le otorgaron un sello distintivo como pocos y un estilo único que ha sabido arengar a multitudes en los eventos populares que involucran a buena parte de los ciudadanos.

farias.JPG Fue un gran presentador de eventos en Paraná y en toda la provincia. La pesca es su pasión

—¿De qué equipo sos hincha?

—Hincha de Boca Juniors, por tradición familiar.

—¿Un club?

— El Club de Pescadores y Náutico Paraná.

—¿Un triunfo?

— Cuando gané mi primera prueba de ciclismo en barrio San Roque de Paraná en la categoría Libres.

—¿Un equipo que integraste?

—El equipo que formaba en ciclismo, con Haliburton, Sánchez, Pertus y otros amigos.

—¿Un evento?

—Como eventos, todos los que organicé en los últimos tiempos, circuito de pesca, duatlón rural y maratones en Tezanos Pinto y de Gendarmería.

—¿A quién te gustaría presentar o de qué evento te gustaría ser el presentador?

—Tuve muchos lindos momentos como presentador: La Sonora Bonita, Leo Mattioli, Los Palmeras, Trinidad. Un lindo momento cuando presenté a Juan Ramón en Victoria, programa Abuelos en Acción. También presenté a otros destacados, Los Linces, Aldo Monjes, Los Iracundos y demás artistas. Me gustaría ser presentador de la Fiesta Nacional del Mate en mi ciudad.

—¿Un compañero con el que compartiste vestuario?

—Compartí pocos vestuarios, era individual mi deporte, el ciclismo.

—¿Un estadio o una cancha?

—El estadio del Atlético Echagüe Club.

¿Una cancha?

Las de pesca deportiva para un torneo. Y la cancha de Universitario, mi barrio.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El gol de Maradona cuando cabeceó e hizo el gol contra los ingleses. Y cuando gambeteó a varios e hizo el gol. Esos dos goles del Mundial de 1986.

—¿Con quién te hubiese gustado abrazarte después de un gol?

—Me abracé mucho con Gonzalo, mi hijo, viendo un partido de Boca.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Deportistas argentinos Víctor Hugo Clivio, Pablo Carussi, Ariel Oscar Garrigó, Patricia Ponce y Sadi David.

—¿Y tres del mundo?

—Oscar Galíndez, Manu Ginóbili y Antonio Silio.

—¿Para qué sos bueno?

— Me gusta lo que hago desde hace un tiempo, relatar triatlón, duatlón y maratones. Ser el locutor de la pesca del surubí, dorado y variada, sin lugar a dudas también el triatlón de La Paz.

—¿Que te gusta hacer en los momentos libres?

—Me gusta hacer pesca deportiva y navegar para conocer veriles de pesca. Salir de pesca con mis hijos y amigos. Atar anzuelos y arreglar los equipos de sonido.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las víboras.

—¿Qué cosas te sacan?

—Me saca que no ande bien el sonido cuando iniciás las pruebas en un evento y es poco lo que falta para que salga bien.

—¿Que cosas te hacen reír?

—Reír con mis amigos, chistes y acordarte de las andanzas y movidas.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—No he comprado mucho, así que no me acuerdo, ja.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Mi primer sueldo fue en una mueblería. Compré cosas para la bici y ropa para hacer ciclismo.

—¿Una comida?

—Lasagna. También un asadito con achicoria y ajo.

—¿Un postre?

—Vigilante: queso y dulce a veces con crema.

—¿Una bebida?

El vino tinto con hielo.

—¿Qué música escuchás?

—Música me gustan casi todas, no electrónica, folclore, tango, cumbia, salsa, latinos.

—¿Una banda o solista ?

—Como banda, Los Tekis, Los Nocheros, solista Leo Mattioli, soledad y otros.

—¿Una película o serie?

—Las películas de westerns, series de acción todas. Nada de terror, ja.

—¿Un viaje?

—Un viaje a Termas de Río Hondo en Santiago del Estero.

—¿Una ciudad?

—Paraná, mi ciudad. Después me gustaría vivir en La Paz.

—¿Un barrio o lugar de tu ciudad?

—La Costanera de mi Paraná, a la vera del río.

—¿Un hombre?

— Mi amigo Alberto Kloster.

—¿Una mujer?

—Mi mamá, la más linda del mundo.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

— Los de mis hijos.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—Meterle un caño, no soy del fútbol, pero a alguien importante que justo se dio el momento.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Me hubiera gustado ser un hombre de campo y veterinario también.

—¿A quién le sacás la roja?

—Se la sacaría a quien me hiciera una macana grande.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—Jamás usaría la camiseta o remera de River Plate.

REDES

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo ocho grupos. Creo que cada uno tiene algo especial.

—¿Quién te gustaría que te siga en Instagram?

— En Instagram mis hijos y todos los que quieran seguirme, ja.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Me gustaría tener una selfie con mis hijos y mis amigos pescando en mi humilde lancha. Son momentos únicos, y si es con pescado mejor.