La Selfie: Una atleta excelente y una gran entrenadora

A los 14 comenzó a correr en los intercolegiales de la escuela de Comercio. Luego lo hizo en la escuela Municipal que por aquel entonces dirigía Don Gómez. A los 24 años comenzó a entrenar fuerte y comenzó a dejar su sello. La fondista ganó muchas competencias en la región: Paraná, el medio maratón de la UNL en Santa Fe, la Rosario Sonder, Concordia y más. En 2009 clasificó al Sudamericano de Asunción con la Selección Argentina en el medio maratón. Luego repitió en cross en Concordia en 2013. Ese año salió subcampeona del Nacional entre dos olímpicas. En su curriculum también cuenta un maratón. Hizo los 42 kilómetros en el Ciudad de Buenos Aires en tres horas. Lorena Carusi, madre, atleta, laburante y docente del atletismo. Tiene a cargo un grupo y sigue corriendo como dijo alguna vez: "Hasta que el cuerpo me dé".





carusi1.jpg Foto UNO/ Mateo Oviedo





—¿De qué equipo sos hincha?

—De Patronato, a mí me gusta lo local y apoyo lo local.

—¿Un club?

—Ministerio, es el club donde juega mi hijo Pedro y le tomé cariño.

—¿Un entrenador?

—Pablo, mi hermano. Por él empecé atletismo y se merece lo mejor porque como hermano, entrenador y persona tiene todos los laureles.

—¿Una carrera?

—Los 21 kilómetros de Buenos Aires. Fui subcampeona de medio maratón y tuve la oportunidad de que mi entrenador José María Villagra me acompañara, estuvo conmigo y no me lo esperaba. Terminé atrás de Marita Peralta que en ese momento era olímpica y tercera quedó Andrea Graziano que se cansó de ser campeona nacional. Ese podio fue fantástico.

—¿Un Mundial?

—El de México 1986. Era muy chiquita, cerca de la casa de La Toma y me quedó grabado. Ahí me quedó grabado Maradona para siempre

—¿Un atleta?

—Antonio Silio, el Maradona del atletismo.

—¿A quién te hubiese gustado ganarle una carrera?

—Me hubiese gustavo ganarle a Elisa Cobanea cuando estaba en mi mejor momento. Fue una de las mejores corredoras de calle de la Argentina. Estuvo 15 años sin que nadie le pueda ganar.

—¿Un viaje?

—Cuando fui a Paraguay a correr el Sudamericano. Fue mi primera experiencia fuera del país y corriendo para mi país.

—¿Un triunfo?

—Cuando gané la carrera de calle en Federal en la Fiesta Nacional del Chamamé. Le gané a Nancy Gallo, una de las mejores. Casi nos sacamos los ojos y le gané en los últimos 100 metros, fue increíble. Mi entrenador y su señora lloraban.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El de Palermo a Perú con la lluvia. Fue de película.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Empecé a trabajar de muy chiquita en casa de familia. Y lo primero que me compré fue un par de zapatilla Reebok para correr. No me las olvido más, eran blancas con gris.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Antonio Silio, Federico Bruno, Claudia Camargo, muy poco reconocida en el país, el Chino Maydana, y la Tigresa Acuña.

—¿Tres del mundo?

—Usain Bolt, Gebrselassie récord de los 3000 hasta los 42, y Maradona.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Le pongo onda a todo. Pero lo que mejor me sale son los asados. Soy una gran asadora.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Estar en mi casa con mi familia.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—Perdí a mi mamá cuando era chica y me hace falta muchísimo. Y no quisiera que le pase lo mismo a mi hijo.

—¿Qué cosas te sacan?

—Soy chinchuda, a veces. Me molesta la corrupción y las injusticias.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Muchas cosas. Me río todo el tiempo.





carusi.jpg Foto UNO/ Mateo Oviedo





—¿Cuál fue tu peor compra?

—Un par de botas de cuero largas hasta las rodillas. Nunca las usé, las regalé.

—¿Cocinás?

—Sí, me gusta mucho cocinar comidas al aire libre. Todo lo que sea al fuego y natural.

—¿Una comida?

—El asado de costilla y la pizza.

—¿Un postre?

—El helado y bien grande.

—¿Una bebida?

—El mate.

—¿Qué música escuchás?

—Escucho de todo, pero lo que más me levanta son Los Palmeras.

—¿Una ciudad?

—Paraná.

—¿Un lugar para vivir?

—La Toma, donde me crié y sigo viviendo.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Toda la Argentina, soy una enamorada de mi país y no le podemos envidiar nada a nadie.

—¿Qué cosas te seducen?

—Los últimos 100 metros de una carrera. Es algo que no se puede explicar y más si venís con todas la pilas y en tu mejor momento.

—¿Un hombre?

—Dos, mi papá Luis y Marce, mi marido. Sin él no hubiese podido lograr lo que logré. Siempre me acompañó.

—¿Una mujer?

—Mi mamá, Ana.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Antonio Silio.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo como siete. Hay uno que me divierte muchísimo que se llama Las Lindas de Gazzano. Es un grupo de mujeres de más de 50 años que entrenaba y tienen una buena onda...Son fantásticas.

—¿Si te obligaran a salir de uno de esos grupos de cual saldrías y por qué?

—No salgo de ninguno, a lo sumo me voy yo.

—¿Si te dieran a elegir cinco nombres libres para armar un grupo de whatsapp, a quien elegirías?

—Un grupo con mis hermanos que hace rato estamos ahí y nunca arrancamos.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Usain Bolt en una pista de un Juego Olímpico.