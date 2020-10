La Selfie: Teo Magliavaca va otro título

softbol

—¿De qué equipo sos hincha?

—No sigo mucho el fútbol, pero de Boca por mi abuela. El Boca de Riquelme. Nita va a cumplir 100 años este año y es fanática.

—¿Y de sóftbol?

—De Talleres.

—¿Un club?

—Talleres, no se discute. Toda mi vida ahí.

—¿Un triunfo?

—El más lindo y el más reconocido es el del Campeonato del Mundo. Fue un partido durísimo y sufrimos todo el tiempo. Encima a mi me tocó estar en el banco en la mitad del último partido y lo sufrís más.

—¿Un equipo?

—Dos: los equipos del club donde están mis compañeros y mis amigos de toda la vida. Y después el seleccionado que también son compañeros y amigos por estar tanto tiempo entrenando. Tenemos muchos viajes juntos y concentraciones durante todo el año y terminás con mucho compañerismo.

—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—Cuando entré a la Selección Mayor en 2015 había varios jugadores a los que admiraba desde chico. Los miraba y los copiaba y de un momento para el otro me encontraba jugando a la par. El caso de Fernando Petrick o Bruno Motroni. Compartir cancha con ellos fue increíble porque los veía allá arriba y después fueron mis compañeros y amigos.

—¿Un técnico?

—Mi viejo. Él jugó gran parte de su vida hasta que comenzó su carrera universitaria y después cuando empezamos a practicar con mi hermanos nos dirigió en gran parte de mi primera etapa y me sigue dirigiendo a pesar de que nos es mi técnico. Me da consejos desde afuera de la cancha. Me apoya y está todo el tiempo ahí.

—¿Una cancha?

—El Estadio Nasfaldo Cargnel. Mirá que hemos ido a muchos estadios a lo largo de nuestra carrera, pero muy pocas se comparan con lo majestuoso del nuestro. Su capacidad, sus instalaciones y la cancha técnicamente, es una de las mejores.

—¿Cuál fue la carrera que más gritaste?

—Te la cambio. Lo que más festejé fueron los dos out de Fede Eder en la final. Esa jugada la tengo a flor de piel. Estábamos en defensa cerrando el período y empatados. Estábamos con un corredor en tercera con un out solamente y había que hacer dos out con un palo muy difícil que Fede supo resolver. Hizo la doble matanza y fue una de las mejores jugadas del torneo en esa situación y en esa circunstancia. Si no hacía eso perdíamos la final. Saltamos todos como si lo hubiésemos ganado. Fue un suspiro

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Ginóbili, Bruno Motroni, Del Potro, Luciana Aymar, Mascherano

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Jugar a esto sino no estaría donde estoy, ja.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Fue una beca de la provincia en el Seleccionado Juvenil. Con esa plata me compré una computadora usada porque estaba por empezar los estudios. Y con lo otro compré un par de cascos y elementos deportivos para el club porque entiendo que parte de mis logros y de lo que soy es gracias al club.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—No tengo algo.

—¿Qué cosas te sacan?

—Adentro de la cancha, a los árbitros. Soy muy calentón, lo trato de contener y lo he mejorado bastante con los años. Pero en un partido chivo, cuando vos ves que la jugada no es como la cobran, me saca. No lo hacemos de mala leche, a veces nos equivocamos.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—No compro muchas boludeces, pero recuerdo que le compré un par de zapatillas a mi novia en uno de los viajes y le erré de talle. Compré de hombre y no de mujer, imaginate. Parecía Bob Patiño.

—¿Una comida?

—La comida mexicana.

—¿Qué música escuchás?

—Variado, no tengo un tipo de música. Me gusta mucho Residente, Calle 13, lo que hizo René. Y después cuando necesito relajarme escucho música clásica, de piano. Muy variado.

—¿Una película?

—No tengo.

—¿Una serie?

—Sí, Vikingo. Me gustó mucho porque creo que plantea muy bien las diferencias entre la religión nórdica y el cristianismo. Ese debate que se da entre dos culturas; se plantean un montón de cosas. Un Vikingo con una religión muy arraigada como la suya, ve y analiza como es de un lado y del otro.

—¿Un viaje?

—A Alemania. Mi madre es alemana así que tengo mis abuelos allá. Hace unos años pudimos ir con mi novia, mi hermano y mi mamá. Vimos a mis abuelos que no suelo verlos seguido.

—¿Una ciudad?

—Me gusta Paraná y su tranquilidad. Lo comparo con Buenos Aires y pienso que nunca me iría con la locura que hay allá. Suelo caminar y me encanta que esté todo bastante cerca.

—¿Un lugar para vivir?

—Y Paraná. Hay cosas para mejorar, pero no me iría a otro lado, salvo una circunstancia extraordinaria.

—¿Un barrio?

—Donde vivo, en la plaza Saenz Peña.

—¿Un hombre?

—Siempre lo admiré a mi hermano por tenerlo cerca y porque era mi hermano más grande. Me cuidó y somos muy unidos.

—¿Una mujer?

—Mi vieja, Bettina.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el teléfono?

—Ninguno, tengo los amigos y familiares.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Varios. Tengo un grupo de amigos en el que somos varias parejas y está incluido mi hermano también. Ese es el que más vida tiene. El de la Selección y el del Club también se disfrutan mucho.

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee.?

—A Peque, Nicolás Carril que dice que ha hecho un gol en cada país que hemos visitado con la Selección. Dice que es el Benzemá del equipo.

—¿Qué te hubiese gustado ser si no hubieras sido lo que sos?

—Me hubiese haber terminado la carrera antes. Sino le hubiese dedicado tanto tiempo al deporte le hubiese puesto más pilas a la carrera. Me atrasé un año y quizá me hubiese recibido este año y un poco más inserto en el ámbito.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—Si me cambio de camiseta en Paraná es porque dejó de existir el sóftbol en Talleres.

—¿Cuál fue el peor partido de tu vida?

—Tuve varios.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en donde?

—Con Manu Ginóbili porque es uno de los deportistas que más admiro por su trayectoria, la humildad y el compañerismo. El liderazgo de una persona de bien. Y en algún Juego Olímpico que es la instancia que le falta al sóftbol masculino.