La Selfie: Tamara Kunske

Tamara Kunske nació el 25 de noviembre de 1977 en Posadas, Misiones, A los 8 años se mudó a Paraná y ese mismo año comenzó a jugar al básquet en Hindú.

Al poco tiempo una amiga del barrio la llevó a Recreativo donde empezó a competir. En el Bochas hizo todas las formativas. A los 17 años comenzó a estudiar Educación Física y se alejó de las canchas.

Luego de un impasse se sumó a Palermo para jugar la Liga Nacional. Jugó con Estudiantes la Liga Nacional hasta que se sumó a Talleres.

En el Rojo logró varios títulos tras terminar con la hegemonía de San Agustín.

La goleadora fue uno de los pilares del equipo de Feliciano e Irigoyen en sus inicios ganadores. También jugó la Liga Nacional esa camiseta.

Tami vistió la camiseta de las Selecciones de Paraná y Entre Ríos. Su amor por el básquet continuó en Maxi con la camiseta de Parque Berduc hasta que una lesión la alejó, momentáneamente, de las canchas. Como entrenadora dirigió chicas y chicos y fue subcampeona Argentina U13.

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca por supuesto y creo que me inculcó mi mamá que es fanática.

—¿Un club?

—Muchos clubes que los siento, pero hoy... Paracao.

—¿Un triunfo?

—Hubo muchos importantes, pero me quedo con el primer título que ganamos con Talleres después de haber perdido finales durante tantos años. Eso fue lo más lindo.

—¿Un equipo?

—Ese equipo de Talleres.

—¿Una compañera con la que compartiste vestuario?

—Cuando empecé a jugar en Maxi me tocó hacerlo con jugadoras que eran mis referentes como Chiquita Domínguez, Viviana Florentín, Sonia Proto, Susana Treidel. Son ejemplos del básquet femenino.

—¿Una cancha?

—El año pasado conocí el Camp Nou y me impresionó.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Un doble ante San Agustín. Íbamos perdiendo por un doble y hago una bandeja cuando quedaban tres segundos. No recuerdo la fecha, pero sí el momento. Fue glorioso.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Messi sin dudas, Del Potro, Lucha Aymar, el Manu y Luis Scola.

—¿Y tres del mundo?

—Federer, ídolo total; Jordan y Nadal.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—No sé si lo mejor, porque es como un hobby, pero me gusta cocinar y preparar tragos. Me encanta porque me alejo de mi actividad.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Cocinar, andar en bici y entrenar.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—El primer sueldo lo viajé. Es la mejor plata invertida. Amo viajar.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A la oscuridad, a los bichos: arañas, insectos.

—¿Qué cosas te sacan?

—La gente mala, la envidia, la que hace las cosas por atrás. Le tengo más miedo a esa gente que a otra cosa.

—¿Que cosas te hacen reír?

—Estar con amigos, compartir, ver bloopers en la tele.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Soy muy meticulosa, no sé si tengo una peor compra.

—¿Una comida?

—Milanesas con puré, las pastas y el asado.

—¿Un postre?

—Helado y dulce de leche.

—¿Una bebida?

—La cerveza artesanal.

—¿Qué música escuchás?

—Pop latino, música romántica.

—¿Una banda o solista?

—Ricky Martin, me encanta.

—¿Una película o serie?

—Series, me gustó La Casa de Papel y película, Avengers.

—¿Un viaje?

—El año pasado a Europa, fue increíble.

—¿Una ciudad?

—Niza.

—¿Un lugar para vivir?

—Tengo muchos lugares y uno de mis lugares preferidos es Villa General Belgrano.

—¿Un barrio o lugar de Paraná?

—Barrio, el Paracao, la zona de Levensohn; y lugar, el río.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Estados Unidos.

—¿Un hombre?

—Mi papá.

—¿Una mujer?

—Mi mamá.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Todos los contactos que tengo son grosos.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Debo tener como 30 y los mejores son los de los amigos: Peña de la Galocha. Mercedarios Fiesteros y el de las amigas.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Federer en Suiza. Lo admiro mucho.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A Cristiano Ronaldo y gozarlo, claro.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Me hubiese encantado ser notera de viaje y hacer entrevistas por todo el mundo y recorrer muchos lugares. Mostrar ciudades, costumbres, comidas.

—¿Con quién no te sentarías a tomar un café?

—No tengo a nadie.

—¿A quién le sacás la roja?

—A los políticos.

—¿Cuál fue el peor partido de tu vida?

—Tengo varios, pero el partido que me lesioné. Cuando me corté los ligamentos. Eso fue lo peor. Fue una enseñanza, pero ese fue el peor partido.