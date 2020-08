La Selfie: Susana Treidel Jugadora, dirigente e impulsora

Susana Treidel nació el 9 de febrero de 1961 en Paraná. A los 11 años comenzó a jugar al básquet en Echagüe donde además hizo natación y vóley. También jugó newcom. En el Negro debutó en Primera, jugó torneos locales, provinciales y la Liga Nacional. Se “retiró” a los 31 años.

A los 20 años también tuvo una incursión en Macabi Ramat Jen de Tel Aviv de Israel. A los 31 comenzó con la dirigencia y a jugar en Maxi. Empezó en Hindú, luego pasó por Olimpia, Parque Berduc y fundó Las Suricatas junto a un grupo de compañeras a las que consideró “indispensables” en su vida.

Como jugadora y dirigente formó parte de la Federación de Maxi representando a la Argentina en varios mundiales. El primero fue en Helsinsky, Finlandia, en 1999. Luego jugó en Eslovenia, Japón, Italia, República Checa, Lituania, Puerto Rico, Costa Rica, Perú, Chile, Orlando, Estados Unidos, Brasil, Tesalónica.

Como miembro fundadora de la Federación impulsó la actividad en todo el país. El año pasado fue electa presidenta de la Asociación de Básquet Femenino y con su impulso se avizora un antes y un después de su paso

—¿De qué equipo sos hincha?

—De River.

—¿Un club?

—Echagüe de mis amores, ahí me inicié, empecé a jugar al básquet, viví cosas hermosas en ese club y ahora el Maxi básquet Suricatas club donde voy a cerrar mi carrera deportiva, donde comparto con amigas de la vida.

—¿Un triunfo?

—Cuando salimos campeonas Argentinas de Primera División en Gualeguay. Siempre sentí que ese logro entrerriano fue poco reconocido, pero para mi vida deportiva fue importante, estaba en un gran momento deportivo.

—¿Un equipo?

—El de Echagüe de la Liga Nacional con muchos triunfos. Sonia Protto, Viviana Florentín, Elena Domínguez, la chilena Verónica Gardella y yo. Ese quinteto inicial fue imparable.

—¿Una compañera con la que compartiste vestuario?

—Mali Eizen cuando jugué en el Macabi Ramat Jen de Tel Aviv. Me gustaría volver a compartir el vestuario con la gran jugadora Vivi Florentín.

—¿Un técnico?

—Papona, Darío Albornoz.

—¿Cuál fue tu primer sueldo o viático y en qué lo gastaste?

—Lo gané como ayudante en el negocio de mi papá y me compré un reloj.

—¿Un estadio o una cancha?

—La cancha de Echagüe y el Complejo de básquet ESPN de Orlando.

—¿Cuál fue el gol o tanto que más gritaste?

—Terminaba el partido y tiré de más atrás de media cancha en un Argentino de Maxi en Mendoza. Hace seis años y ganamos.

—¿Con quién te hubiese gustado abrazarte después de un gol o un punto?

—Con mi papá, me hubiera encantado que le gustara más el básquet; mi mamá por suerte estuvo acompañándome cuando me inicié. Era lindo que estuviera ahí.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Ginóbili, Sabatini, Messi, Scola y Yolanda Ventos.

—¿Y tres del mundo?

—Messi, Nadia Comanecci y todas las mujeres deportistas que por problemáticas de género, raciales o de discriminación no han podido llegar aún al alto rendimiento y no bajan los brazos.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Tengo pocos momentos libres. Los disfruto haciendo cosas, leyendo y el poco que me queda descanso. Disfruto con la gente que quiero, la familia y los amigos, mirar una buena peli y viajar.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las enfermedades, a la muerte y también a las víboras. —¿Qué cosas te sacan?

—Me saca la injusticia, la inequidad, la discriminación en todas sus formas, la corrupción. El pesimismo de que nada sirve entonces no hagamos nada por cambiar las cosas, el quedarse al borde del camino mientras las cosas pasan.

—¿Para qué sos buena?

—Soy innovadora, emprendedora y soy pasional respecto de llevar adelante proyectos, colectivamente, en forma grupal, cada vez que he hecho algo siempre lo he hecho con otros. Tengo tolerancia a la frustración y eso hace que si algo no sale bien no lo sienta como fracaso sino como aprendizaje.

—¿Que cosas te hacen reír?

—Me hace reír recordar momentos felices... como vivo a full me pasan cosas que me hacen disfrutar la vida riéndome de situaciones únicas, siempre digo que escribiré un libro ‘imaginate esta situación’. Comparto mucho mi vida con seres entrañables y queridos y eso hace que la disfrute y me río mucho de las experiencias vividas, también de las desafortunadas pero que nos hacen crecer cuando la miramos desde una perspectiva posibilitadora.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Cuando comenzaron las compras on line me asocié a un sitio que me parecían las cosas super económicas y me encantaban... cuando me empezaron a llegar era más caro el transporte que lo que compraba, un fiasco, muchas veces las fotos no eran lo que me imaginé.

—¿Una comida?

—El asado y me gusta mucho la comida judía.

—¿Un postre?

—Las tortas que hace mi sobrina natalia. Sobre todo el cheesecake de frutos y el helado de dulce de leche.

—¿Una bebida?

—Tomo jugos naturales, pero un buen aperitivo como el aperol me encanta.

—¿Qué música escuchás?

—Una época fui fan de la trova cubana, la música latinoamericana. La música en español que nos relata las cosas de la vida, que nos deja mensajes. No me gusta el regaetón por ejemplo, ja.

—¿Una banda o solista ?

—Soy fan de Sarah Brightman, Maddona y Cher; Juan Luis Guerra, Silvio Rodríguez y Ana Belén.

—¿Una película o serie?

—Películas: Nothing Hill, El Pianista, Philadelfia y el hijo de la novia.

—¿Un viaje?

—La vida para mí es un granviaje que hasta hoy la sigo disfrutando. Pero cada viaje que he realizado ha sido hermoso. El último que hice con mi familia donde fuimos a visitar donde nacieron nuestros padres. Comprender un poco quiénes somos me hizo feliz. Mis padres vivieron la persecución del nazismo y llegaron a la Argentina en 1937 y nosotros intentamos rearmar esas partes volviendo a Alemania, Polonia e Israel. Fue hermoso.

—¿Una ciudad?

—Paraná. Conozco muchas ciudades del mundo pero amo Paraná. Igual, me gustan las ciudades que tienen mar, amo el verano.

—¿Un barrio o lugar de tu ciudad?

—Me gustan los lugares cerca del río, me gustaría que el Thompson o la Toma Vieja estuvieran lleno de canchas de todo tipo para que la gente pudiera disfrutar del aire libre y de la disciplina que le gusta.

—¿Qué lugar te gustaría conocer ?

—Me gustaría conocer África, su gente y sus costumbres.

—¿Un hombre?

—Mis hermanos.

—¿Una mujer?

—Mi mamá y mi pareja María.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Me cuesta contestarlo porque si los tengo en el celu es porque me interesa mucho tenerlos. Pero los más grosos son lo que tengo lejos, que no tengo otra manera de contactarme. Antes escribía muchas cartas, pero me gustaría tener el de alguien que me explique mejor el tema de la pandemia.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Me hubiera gustado ser médica psiquiatra.

—¿A quien le sacás la roja?

—A los corruptos y corruptas que le hacen tanto daño a la gente. A la justicia que no es justicia.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de Boca.

REDES

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo muchos. Los que más uso son: el de la Federación Femenina De Maxi, el de la APBF (Asociación Paranaense de Básquet Femenino). El de mi equipo Las Suricatas y el de la Escuela de Psicología Social.

—¿Quién te gustaría que te siga en Instagram?

—Ginóbili.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con los que ya no están y con los que están hoy, con los que han hecho que sea lo que soy