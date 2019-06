La Selfie: Peko Martínez

Jugadora, entrenadora y árbitro de futsal

María Eugenia Martínez nació el 11 de mayo de 1983 en Victoria. Jugó al fútbol 11, padel, vóley y tenis desde muy pequeña.

En 2012 hizo el curso de árbitro y comenzó con el oficio de dirigir futsal.

Además fue un trabajo que le sirvió para mantenerse en Paraná mientras cursaba sus estudios en Oro Verde, donde se recibió de Técnica en Manejo de Granos y Semillas y hoy trabaja en una empresa en Villa Fontana.

Sobre el final de ese año comenzó a jugar con Deportivo Máquina, uno de los fundadores del fútbol Femenino.

Fue campeona con Máquina, La Salle y Don Bosco, pasó por Español y en la actualidad juega en el equipo Filial River Paraná que disputó el Nacional este año.

Peko no solo jugó nacionales, sino que además le tocó arbitrar finales de futsal y fue una de las representantes de la provincia en los torneos nacionales.

Además de jugar y arbitrar, se puso el buzo de DT. Fue técnica de Filial durante un buen tiempo y como entrenadora salió campeona con Oro Verde Masculino del anual y ascendió a la A.

¿De qué equipo sos hincha?

—De River.



—¿Un club?

—River y el Real Madrid.



—¿Un triunfo?

—El ascenso con los chicos de la B a la A. Además fuimos campeones anuales con Oro Verde en 2015.



—¿Un equipo?

—Filial River por el compañerismo y el grupo que se formó.



—¿Una jugadora con la que compartiste vestuario?

—Mi amiga, Sofía Schel. Con ella compartí vestuario de 11 y de futsal. Arranqué en Máquina y vivimos los mejores momentos del deporte.



—¿Un técnico?

—Marcelo Gallardo por todo lo que hizo. Y de futsal Pablo Laurencena. Fue el DT que ascendió al Masculino a nivel nacional.



—¿Una cancha?

—Olimpia, porque es una cancha en la que dirigí la primera final Masculina. Y después me gusta mucho la cancha de Racing. Soy de River, pero me gusta el Cilindro de Avellaneda.



—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Dos: el primer torneo con Máquina. Faltaban cinco segundos para que terminara el partido, estábamos 3 a 3 y Sofía metió el gol sobre la hora. Fue el primer torneo. Y después jugando en Unión de Crespo ante Peñarol en fútbol 11.



—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Lionel Messi, Javier Mascherano, Estefanía Banini, Flor Bonsegundo y Lucha Aymar por lo que representan.





—¿Y tres del mundo?

—Marcelo, el brasileño, Cristiano y Messi.



—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Hablar, me mata el silencio y todo el mundo me gasta porque hablo mucho.



—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Fue trabajando en la fotocopiadora de la Facultad y lo gasté en cosas de estudio. Apuntes y fotocopias.



—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las alturas y a los lugares cerrados.



—¿Qué cosas te sacan?

—Las injusticias y la indiferencia social. Más que nada por todo lo que pasa hoy. Son cosas que no puedo manejar y me dan bronca.



—¿Cuál fue tu peor compra?

—Una cámara de fotos que no era lo que buscaba.



—¿Una comida?

—El pescado.



—¿Una bebida?

—Me gustan los jugos y el vino.



—¿Qué música escuchás?

—Me gusta todo, pero si tengo que elegir: Abel Pintos, Brett, Roxana, la Sole.



—¿Una película o serie?

—Una peli que me gustó mucho es Tres Metros Sobre el Cielo y la serie elijo: Las Chicas del Cable.



—¿Un viaje?

—Cuando nos fuimos de mochileras a San Luis, Mendoza y Córdoba. Nos pasó de todo y fue increíble. Pasamos frío, se nos llovió la carpa, pero estuvo muy bueno.



—¿Una ciudad?

—Córdoba me gusta mucho. Me encanta la naturaleza. El norte también me encanta, sobre todo Salta.



—¿Un lugar para vivir?

—El sur, la zona de la Cordillera. En una zona de lagos y montaña.



—¿Un barrio?

—Soy más del lado de Oro Verde. Me gusta la tranquilidad. Me acostumbré mucho al campo que venir a la ciudad es molesto. Nací en el campo y Oro Verde tiene esa tranquilidad.



—¿Un hombre?

—Mi viejo Ramón, por lo que me dio, me enseñó y todo lo que me trasmitió.



—¿Una mujer?

—Mi vieja Mirta, una guerrera, una luchadora. Siempre nos dio todo y nos guió. Hace todo para que estemos bien.



—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Javier Petrino, es el árbitro que estuvo en el último Mundial de fútbol de salón y ha sido muy bueno. En mi primer nacional lo tuve como coordinador y me enseñó una banda. Y después al tiempo lo encontré en otro nacional y sigo admirándolo por cómo es y por todo lo que sabe. Aprendí muchísimo de él.



—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo varios. Pero el mejor es el de Filial. Cuando está activo supera todo.



—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con mi amiga Sofía, ella defendiendo la camiseta de la Selección.



LA SELFIE RECARGADA



—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oléeee?

—A Corina Debernardi. Ella es fanática de meter caños, así que voy por ella.



—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Alguien que tenga las herramientas para tomar decisiones. Alguna función social importante.



—¿Con quién no te sentarías a tomar un café?

—Con Macri.



—¿A quién le sacás la roja?

—A Varisco.



—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de Boca.



—¿Cuál fue el peor partido de tu vida?

—El partido que nos marcó fue una vez con la Universidad. Jugábamos una semifinal y me cabecearon, me corté y no pude seguir jugando el torneo. Quedamos afuera y me perdí el partido.